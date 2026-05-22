Quando le temperature salgono e l’avventura chiama, c’è un dilemma fashion che ogni donna conosce fin troppo bene: come conciliare la voglia di esplorare con l’esigenza di sentirsi comode, senza rinunciare allo stile? La risposta a questa eterna domanda sembra essere arrivata e sta spopolando sul web. Parliamo dei Sandali Bassi Sportivi in Maglia firmati DREAM PAIRS, un concentrato di praticità e design che ha già collezionato più di 8.500 recensioni positive su Amazon.
Scopriamo insieme perché questo modello sta diventando l’accessorio must-have per la bella stagione e per le amanti dell’outdoor.
Minimalista, elegante e funzionale
Dimenticate le vecchie e goffe scarpe da trekking: la tendenza gorpcore e l’athleisure ci hanno insegnato che l’abbigliamento tecnico può essere incredibilmente chic. I sandali Dream Pairs si presentano con una silhouette pulita a tinta unita o nella versione con un pattern leggerissimo sui cinturini, esaltata da toni neutri che fungono da perfetto passe-partout per i vostri look casual. Il design a punta chiusa non è solo una scelta estetica, ma una vera e propria protezione in punta che previene le lesioni, facendovi sentire sicure e protette durante le escursioni sui sentieri o tra le rocce.
La praticità è portata ai massimi livelli dal design con chiusura a strappo: niente lacci complicati, ma una calzata aderente e personalizzabile che consente di indossare e sfilare la scarpa in un attimo.
Ma cosa rende queste calzature le compagne di viaggio ideali? Sicuramente la tecnologia nascosta nei materiali. L’intersuola è realizzata in EVA (Etilene Vinil Acetato), il materiale per eccellenza per l’assorbimento degli urti. Abbinata a un plantare leggerissimo, offre un comfort prolungato, perfetto per le lunghe passeggiate turistiche o per le gite fuori porta.
La suola in TPR testurizzato è resistente, flessibile e, soprattutto, antiscivolo. Che vi troviate su un ciottolato bagnato o su un sentiero sterrato, la stabilità è garantita. Ma la vera magia risiede nella tomaia in tessuto mesh. Comoda e ultra-traspirante, vanta una capacità di asciugatura rapida che rende questi sandali l’alleato perfetto per le giornate in spiaggia, la pesca, il trekking in riva ai fiumi e qualsiasi sport acquatico.
Il successo di questi sandali non è un caso, ma il frutto della filosofia di Dream Pairs, un marchio specializzato nella calzatura di moda che ha una missione chiara: creare scarpe da sogno da donna che sappiano unire l’eleganza al comfort assoluto.
Grazie al loro animo ibrido “sport-chic” e al tacco basso adatto a tutte le stagioni, i sandali sportivi di Dream Pairs sono facilissimi da abbinare. Provateli con un paio di shorts in lino e un top leggero per una passeggiata in riviera, oppure abbinateli a dei pantaloni cargo e una t-shirt tecnica per la vostra prossima avventura nella natura.
Siete pronte a dire addio ai piedi stanchi e a dare il benvenuto a infinite avventure all’aria aperta?
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