I sandali che hanno rubato alle sneakers il design e la comodità

Oltre 8.500 recensioni positive confermano il successo del modello sportivo più amato su Amazon

Foto di Lucrezia Vardanega

Lucrezia Vardanega

Giornalista

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

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I sandali che hanno rubato alle sneakers il design e la comodità
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I sandali sportivi da donna più amati su Amazon

Quando le temperature salgono e l’avventura chiama, c’è un dilemma fashion che ogni donna conosce fin troppo bene: come conciliare la voglia di esplorare con l’esigenza di sentirsi comode, senza rinunciare allo stile? La risposta a questa eterna domanda sembra essere arrivata e sta spopolando sul web. Parliamo dei Sandali Bassi Sportivi in Maglia firmati DREAM PAIRS, un concentrato di praticità e design che ha già collezionato più di 8.500 recensioni positive su Amazon.

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Scopriamo insieme perché questo modello sta diventando l’accessorio must-have per la bella stagione e per le amanti dell’outdoor.

Minimalista, elegante e funzionale

Dimenticate le vecchie e goffe scarpe da trekking: la tendenza gorpcore e l’athleisure ci hanno insegnato che l’abbigliamento tecnico può essere incredibilmente chic. I sandali Dream Pairs si presentano con una silhouette pulita a tinta unita o nella versione con un pattern leggerissimo sui cinturini, esaltata da toni neutri che fungono da perfetto passe-partout per i vostri look casual. Il design a punta chiusa non è solo una scelta estetica, ma una vera e propria protezione in punta che previene le lesioni, facendovi sentire sicure e protette durante le escursioni sui sentieri o tra le rocce.

La praticità è portata ai massimi livelli dal design con chiusura a strappo: niente lacci complicati, ma una calzata aderente e personalizzabile che consente di indossare e sfilare la scarpa in un attimo.

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Ma cosa rende queste calzature le compagne di viaggio ideali? Sicuramente la tecnologia nascosta nei materiali. L’intersuola è realizzata in EVA (Etilene Vinil Acetato), il materiale per eccellenza per l’assorbimento degli urti. Abbinata a un plantare leggerissimo, offre un comfort prolungato, perfetto per le lunghe passeggiate turistiche o per le gite fuori porta.

La suola in TPR testurizzato è resistente, flessibile e, soprattutto, antiscivolo. Che vi troviate su un ciottolato bagnato o su un sentiero sterrato, la stabilità è garantita. Ma la vera magia risiede nella tomaia in tessuto mesh. Comoda e ultra-traspirante, vanta una capacità di asciugatura rapida che rende questi sandali l’alleato perfetto per le giornate in spiaggia, la pesca, il trekking in riva ai fiumi e qualsiasi sport acquatico.

Il successo di questi sandali non è un caso, ma il frutto della filosofia di Dream Pairs, un marchio specializzato nella calzatura di moda che ha una missione chiara: creare scarpe da sogno da donna che sappiano unire l’eleganza al comfort assoluto.
Grazie al loro animo ibrido “sport-chic” e al tacco basso adatto a tutte le stagioni, i sandali sportivi di Dream Pairs sono facilissimi da abbinare. Provateli con un paio di shorts in lino e un top leggero per una passeggiata in riviera, oppure abbinateli a dei pantaloni cargo e una t-shirt tecnica per la vostra prossima avventura nella natura.

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