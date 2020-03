Chi è Cesare, il figlio di Renato Rascel

editato in: da

Figlio d’arte, Cesare è il figlio di Renato Rascel e dell’attrice Giuditta Saltarini. Una vita la sua, dedicata fin dall’inizio alla musica e al cinema: già da piccolo frequentava spesso il dietro le quinte di tante rappresentazioni teatrali dei suoi genitori.

La sua è stata un’infanzia felice, con dei genitori molto innamorati, nonostante i 30 anni di differenza: Renato Rascel è diventato padre a 61 anni, solo quando era consapevole di potersi dedicare anima e corpo alla crescita e all’educazione del suo Cesare.

Un padre molto affettuoso e presente che gli ha insegnato tanto, cercando fin da piccolissimo di instillare in lui l’amore per l’arte. In comune avevano la passione per lo sport, e ovviamente quella per la musica.

Renato Rascel è venuto a mancare quando il figlio era ancora un adolescente, lasciando un grande rimpianto a Cesare: che il padre non abbia mai potuto vederlo diventare adulto. Dopo aver rifiutato inizialmente l’idea per seguire i suoi interessi, a 18 anni ha deciso di partire per l’America, cercando di dedicare la sua vita alla musica.

Cesare Rascel infatti si è laureato a Boston in composizione e sound engineering, continuando a vivere in quella stessa città per dieci anni, prima di trasferirsi a fine anni Novanta a New York.

Ha confessato di aver scoperto la sua missione proprio in America: quella di portare nel mondo la musica di suo padre e in generale quella italiana, un grande atto d’amore per una delle personalità che hanno caratterizzato un’epoca.

Nel 1998 è diventato l’executive producer del Concerto Napoletano della produzione Naples on Broadway con Miranda Martino e Andrea Bianchi al Judith Anderson Theater. Dopo la carriera negli Stati Uniti, Cesare Rascel è tornato nel 2001 in Italia, per dedicarsi alla produzione di gruppi musicali e di programmi televisivi per la Rai.

Lo scorso anno, sempre in collaborazione con la Rai, ha lanciato la prima edizione del premio Rascel, un riconoscimento dovuto a uno dei personaggi più interessanti dello spettacolo italiano.

Sempre nel 2019, insieme al socio Beppe Stanco, Cesare ha assunto l’incarico della gestione artistica musicale della dodicesima edizione del Festival della musica italiana di New York meglio conosciuto come NYcanta.