La Volta Buona, pagelle 23 gennaio: Caterina Balivo commossa (8), Patrizia Dallara e il ricordo di Tony (9)

IPA Caterina Balivo

La Volta Buona torna anche nel pomeriggio di venerdì 23 gennaio con una puntata che si muove in modo delicato tra il ricordo di chi non c’è più e il gossip su coppie che hanno una importante differenza di età. In studio da Caterina Balivo un parterre di ospiti per tutti i gusti: da Vladimir Luxuria e Catena Fiorello alla coppia Carmen Russo-Enzo Paolo Turchi, ma anche Cesare Rascel e Nikita Perotti. Sul finale l’arrivo di Topo Gigio ha il sapore della nostalgia, mentre le news su Sanremo 2026 accorciano ancora le distanze dall’inizio del Festival.

Patrizia Dallara e il grande amore con Tony. Voto: 9

La Volta Buona comincia con un collegamento che dà il via a una lunga e profonda riflessione su cosa sia il vero amore e sulle coppie longeve. Patrizia Dallara ricorda il suo Tony – scomparso solo pochi giorni fa, il 16 gennaio 2026 – e lo fa nel modo più emozionante possibile: rievocando i loro 53 anni di matrimonio vissuti in simbiosi. “Quando mi ha vista la prima volta ha detto ‘questa è mia moglie -, ricorda la donna – Avevo 16 anni all’epoca, nemmeno sapeva come mi chiamavo e già aveva deciso che ero sua moglie…ma dovevo decidere anche io!”. E infatti ha deciso, e nel modo giusto a giudicare dal risultato.

Un amore nato subito e mantenutosi intatto fino agli ultimi giorni, che fa invidia a Caterina Balivo e agli altri ospiti in studio. “È stato un ottimo marito, ma anche un ottimo padre. Ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia”, dice, e quando la padrona di casa le chiede cosa le mancherà di più la risposta fa commuovere: “Tutto, soprattutto la sua presenza, ma tutto. Eravamo sempre sempre insieme, sarà molto difficile: mi auguro di riuscire a farcela”. Non manca il ricordo di quel Sanremo del 1960 vinto da Tony Dallara anche grazie alla collaborazione con Renato Rascel che ne compose il brano Romantica. Il figlio Cesare Rascel, in studio, si unisce al ricordo e ammette: “Anche papà non avrebbe avuto le sue soddisfazioni se non fosse stato per l’incontro con Tony”.

Caterina Balivo si commuove in studio. Voto: 8

Ed è proprio qui che Caterina Balivo non riesce a trattenersi. La voce le si spezza sulle parole di Patrizia Dallara e ricorda con grande affetto il cantante, uno dei suoi preferiti, che era stato suo ospite a cena e aveva conosciuto le figlie. “Adoravo Tony”, dichiara con evidente commozione, ringraziando la vedova per aver offerto un esempio così genuino di cosa significhi amare.

Ma Balivo torna presto “sui binari” e conduce una puntata frizzante dedicata proprio agli amori con grandi differenze d’età. Accoglie in studio Lory Del Santo e il compagno 34enne Marco Cucolo, con cui sta insieme da ben 13 anni. “Si parla sempre dell’uomo più grande, invece in Italia ci ha pensato lei, finalmente”.

Nikita Perotti, un cerbiatto nella notte. Voto: 6,5

Il discorso si sposta velocemente sul matrimonio, sulle relazioni di lunga data e sulle coppie. Quelle che scoppiano, quelle che resistono, quelle che si ritrovano dal notaio come Raoul Bova e Rocío Munoz Morales. Ma anche quelle che nascono. Ed è qui che Nikita Perotti viene coinvolto: unico 20enne in studio, attorno a lui si concentrano gli sguardi e le battutine degli ospiti e di Caterina Balivo. Chiuso tra Catena Fiorello e Vladimir Luxuria, il ballerino di Ballando con le Stelle si dice “ancora single” e ammette di “non aver ancora ricevuto richieste” che siano passate al vaglio dell’amica Andrea Delogu. Gli altri incalzano, stuzzicano, ammiccano e la sensazione, guardando Nikita, è quella di un cucciolo di Bambi accecato dai fari di un’auto. O di un nipote a cui varie zie chiedono “ce l’hai la fidanzatina?”. Insomma: imbarazzo puro e zero difese, qualcuno lo salvi. O magari non serve, visto che le idee sull’amore sembra averle chiare: “Se due persone si amano non capisco perché non possono stare insieme”, dice riferito a chi sta con qualcuno più grande. Chapeau.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, quarant’anni e passa di intesa. Voto: 8

Quando si parla di coppie con differenza d’età, loro giocano in casa. Carmen Russo racconta di aver capito subito che Enzo Paolo Turchi sarebbe stato suo marito, lui replica con la battuta: “È lì che mi sono rovinato”. Grasse risate ma soprattutto tanta complicità. Lei lo tocca, lui finge di divincolarsi poi arriva il bacio. È una dinamica che conosciamo, certo, ma dopo 44 anni insieme resta ci fa piacere vedere in tv. E non possiamo che dare ragione a lui quando dice che l’amore è prima di tutto una questione mentale, più che di attrazione fisica.

Lory Del Santo e Marco Cucolo. Voto: 6

Con Lory Del Santo e Marco Cucolo il discorso si sposta apertamente sul terreno del gossip. Tredici anni insieme, trent’anni di differenza, e ancora oggi chi li scambia per madre e figlio. Certo, se lei stessa dice che “in effetti somiglia parecchio a mio figlio” qualcosa si inceppa. Del Santo difende la sua idea di coppia (matrimonio? Per carità) e lancia una frecciata a chi sceglie la via dell’altare: “Il matrimonio è un limite per la famiglia”. Forse deriva tutto dal fatto, ammette, che tutti la volevano sposare solo per gelosia. Marco Cucolo dal canto suo prova a normalizzare parlando di vita quotidiana e passioni condivise, ma c’è qualcosa che non convince.

Il ricordo di Valentino Garavani. Voto: 9

Non poteva mancare il ricordo dell’ultimo imperatore della moda, Valentino Garavani, nel giorno dei suoi funerali. Il servizio direttamente da Piazza della Repubblica di Roma immortala una sfilata di vip, personaggi del mondo della moda e dello spettacolo, giunti a dare un ultimo saluto a chi ha saputo trasformare il fashion world italiano e internazionale con le sue creazioni. Da un’emozionatissima Simona Ventura che ricorda gli abiti in rosso fatti per lei all’epoca dell’Isola dei Famosi, a Pier Paolo Piccioli che conferma il lascito di un grandissimo della moda, in tantissimi hanno sfilato nella camera ardente. L’emozione, anche in studio, era palpabile e a sorpresa, dopo il servizio, è il più giovane di tutti a lanciare l’applauso per primo. Nikita Perotti, che non ha che assaggiato la grandezza di Valentino, ha saputo rendere l’omaggio più giusto.