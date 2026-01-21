Raoul Bova e Rocio insieme dal notaio: è gelo

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono incontrati di nuovo: gli ex dal notaio, ma fra i due è gelo

La storia d’amore fra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sembra ormai definitivamente terminata e fra i due ex è calato il gelo. Lo svela l’ultimo incontro fra i due che di fronte ad un notaio avrebbero definito alcuni accordi riguardanti la separazione e la gestione delle figlie.

Raoul Bova e Rocio insieme dal notaio: gelo fra gli ex

Come rivelato da Chi, i due si sono incontrati dal notaio per discutere riguardo tutti i dettagli della loro separazione. Nello studio notarile però l’atmosfera sarebbe stata piuttosto gelida e gli ex si sarebbero ignorati.

“Entrano nello stesso studio notarile, ma è come se arrivassero da due mondi lontani – si legge -, si muovono a distanza, con tempi sfalsati e sguardi calibrati per non incontrarsi. Nessuna confidenza, nessuna complicità, nemmeno quella minima gentilezza di chi, dopo una storia lunga, conserva almeno un riflesso di tenerezza”.

Lo scorso novembre la ex coppia era giunta ad un accordo, definendo i punti chiave della separazione. La casa resterà a Rocio, mentre l’affido delle figlie Alma e Luna sarà condiviso, con un assegno di mantenimento per le piccole versato dall’attore.

La nuova vita di Raoul Bova dopo lo scandalo

Si chiude così una storia d’amore durata oltre dieci anni, iniziata sul set e terminata con uno scandalo. Qualche mese fa infatti Raoul Bova era stato travolto da uno scandalo dopo che Fabrizio Corona aveva pubblicato alcuni vocali inviati dal divo italiano a Martina Ceretti.

L’attore era stato sottoposto ad una vera e propria gogna mediatica, affrontando momenti molto difficili e complicati. “È stato come ricevere un cazzotto in faccia – aveva raccontato -: vai a tappeto, ma ti rialzi per l’istinto della sopravvivenza. Certo, non è facile rialzarsi quando senti tutto contro di te. Ma Dio ti dice: lotta per sopravvivere. Allora cerchi serenità e affetto dalle persone per guarire le ferite: in particolare i figli aiutano molto a mantenere un sano equilibrio. Il messaggio qual è? Se sei onesto, se puoi guardarti allo specchio e puoi dirti che non hai commesso nulla di sleale, vai avanti… sennò l’alternativa è: mi butto dal quarto piano e la faccio finita”.

Bova aveva dichiarato che, in quel periodo doloroso, aveva persino chiesto di lasciare il ruolo di Don Massimo in Don Matteo. “Dopo il video di Fabrizio Corona volevo lasciare Don Matteo 15, ero disposto a far morire Don Massimo – aveva confidato a Tv Sorrisi e Canzoni -. Ho convocato i produttori per capire cosa fosse meglio fare, e se era meglio uscire di scena. Mi è stato chiesto se avessi fatto qualcosa di illecito. Non lo avevo fatto, perciò abbiamo continuato a lavorare con serenità e nessuno sul set ha mai fatto un commento negativo nei miei confronti. Siamo come una famiglia, e i colleghi non hanno mai avuto un attimo di pregiudizio e di cedimento nei miei confronti quando ero in difficoltà».

Oggi l’attore vive un nuovo amore. Da qualche tempo infatti è legato a Beatrice Arnera, attrice conosciuta sul set di Buongiorno mamma. Anche in questo caso però le polemiche non sono mancate.