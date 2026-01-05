Raoul Bova, Beatrice Arnera e lo scandalo: “Difficile rialzarsi”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Raoul Bova

Raoul Bova torna a sfogarsi dopo lo scandalo degli audio rubati, le rivelazioni di Fabrizio Corona e le critiche per la love story con Beatrice Arnera. L’attore tornerà presto in televisioni nei panni di Don Massimo nella fiction Don Matteo. Durante la conferenza stampa di presentazione della serie, il divo italiano ha parlato di quanto accaduto negli ultimi mesi nella sua vita, sconvolta dai gossip sulla sua vita sentimentale.

Lo sfogo di Raoul Bova: “Difficile rialzarsi”

Don Matteo 15 debutterà l’8 gennaio su Rai 1 con dieci nuove serate. Nel cast oltre a Raoul Bova torneranno i volti più amati della serie tv da Nino Frassica (il Maresciallo Cecchini) a Nathalie Guetta (Natalina) sino a Francesco Scali (Pippo). Nel corso della conferenza stampa, Raoul Bova ha spiegato di aver vissuto momenti difficili e complicati dopo le rivelazioni fatte da Fabrizio Corona a Falsissimo.

“Non ho fatto la cosa più giusta ma comunque vado avanti, non posso non andare avanti. A meno che non decida di buttarmi dal quinto piano – ha confessato -. Quando hai tutto il mondo contro è un po’ difficile rialzarsi. Non è giusto che paghi soltanto una persona, forse qualcun altro è colpevole. Al di là dell’errore che uno può fare, c’è anche il perdono”.

L’amore per Beatrice Arnera, le critiche e lo scandalo

Gli ultimi mesi non sono stati affatto semplici per Raoul Bova che ha dovuto affrontare uno scandalo senza precedenti che ha colpito sia la sua vita privata che la carriera. L’attore si è separato definitivamente, fra le polemiche, da Rocio Munoz Morales, ma soprattutto ha dovuto sopportare le critiche e le prese in giro per via dell’audio privato inviato a Martina Ceretti e diffuso ovunque sui social.

Oggi l’attore sembra aver trovato la serenità accanto a Beatrice Arnera, ma anche questa relazione è stata al centro di critiche e accuse per via del legame passato di lei con Andrea Pisani. Una realtà che la stessa Beatrice ha raccontato, sfogandosi sui social.

“Una donna che si separa e mesi dopo sceglie di iniziare una nuova relazione è perseguitata da messaggi di odio, minacce e inviti al suicidio – ha scritto l’attrice, bersaglio di insulti gratuiti e cattiverie per via della storia d’amore con l’attore -. Nel 2026. Sono mesi che vivo questa condizione. Mesi. Precisamente dall’uscita della pirotecnica puntata del basement in cui Gazzoli si improvvisa psicoterapeuta e il padre di mia figlia racconta una storia piena di inesattezze”.

“Nessuna donna dovrebbe avere paura di lasciare il proprio partner – ha aggiunto -. Nessun essere umano dovrebbe provare vergogna o timore di subire ripercussioni se decide di lasciare il proprio partner. Insegnerò a mia figlia che se non sta più bene, è libera di andarsene, da qualsiasi situazione. Senza nemmeno dover dare troppe spiegazioni, a mamma, a papà, ai social o all’Italia intera. Perché grazie a Dio non siamo sassi, siamo esseri umani e se non stiamo bene dove siamo, siamo liberi di andarcene. E dovrebbe essere un diritto, che non dovrebbe subire conseguenze violente, insulti, minacce di morte o gravi ripercussioni sul lavoro. Nel 2026″.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!