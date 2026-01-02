Beatrice Arnera e la relazione con Raoul Bova: “Mesi di insulti”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Beatrice Arnera

Beatrice Arnera, la nuova compagna di Raoul Bova, ha smesso di incassare in silenzio. E ha deciso di farlo nel modo più diretto e dolorosamente efficace: pubblicando su Instagram gli screenshot dei messaggi che da mesi affollano la sua casella privata. Insulti feroci, minacce di morte, inviti espliciti al suicidio. Un catalogo dell’odio digitale che, nel 2026, continua a colpire soprattutto le donne che scelgono di andarsene.

Beatrice Arnera tra insulti e minacce di morte

Tutto è iniziato dopo la separazione da Andrea Pisani e l’inizio di una nuova relazione con Raoul Bova, conosciuto sul set della fiction di Canale 5 Buongiorno mamma!. Da quel momento, ha raccontato Beatrice Arnera, il suo nome è diventato un bersaglio.

“Traditrice, dovresti morire”, “Fai schifo come persona”, “Donna squallida”: sono solo alcune delle frasi che Arnera ha deciso di mostrare senza filtri, non per esporre se stessa, ma per denunciare un meccanismo che continua a ripetersi con inquietante regolarità.

Nel lungo post che accompagna le immagini, l’attrice ha parlato apertamente di una persecuzione quotidiana. “Una donna che si separa e mesi dopo sceglie di iniziare una nuova relazione viene sommersa da odio, minacce e inviti al suicidio. Nel 2026. Sono mesi che vivo questa condizione”, ha scritto la trentenne.

E individuato anche un punto preciso di svolta: l’uscita dell’intervista rilasciata dall’ex Pisani al podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, in cui il comico ha raccontato la fine della relazione, avvenuta poco dopo la nascita della figlia Matilde, nel marzo 2024.

Una donna che si separa e mesi dopo sceglie di iniziare una nuova relazione è perseguitata da messaggi di odio, minacce e inviti al suicidio. Nel 2026. Sono mesi che vivo questa condizione. Mesi. Precisamente dall’uscita della pirotecnica puntata del Basement in cui Gazzoli si improvvisa psicoterapeuta e il padre di mia figlia racconta una storia piena di inesattezze

Secondo Arnera, quel racconto – emotivo, pubblico e a suo dire pieno di inesattezze – ha avuto un effetto collaterale devastante: la gogna. Ancora una volta, la donna che lascia diventa automaticamente colpevole. La sua libertà viene riscritta come tradimento, la sua vita privata trasformata in terreno di giudizio collettivo.

La denuncia social di Beatrice Arnera

Per mesi Beatrice Arnera aveva scelto di tacere, spiegando di voler proteggere prima di tutto la figlia. Poi la decisione di parlare, per mettere un punto fermo. “Nessuna donna dovrebbe avere paura di lasciare il proprio partner”, ha voluto sottolineare. “Nessun essere umano dovrebbe provare vergogna o temere ripercussioni per aver scelto di andarsene”.

A sua figlia, ha precisato, insegnerà una sola cosa: che se non sta bene, è libera di andarsene. Senza dover spiegare nulla a nessuno. Né ai genitori, né ai social, né all’Italia intera. Perché, come ha concluso l’Arnera con lucidità e amarezza, “non siamo sassi, siamo esseri umani. E la libertà non dovrebbe mai avere come prezzo la violenza”.

Infine la chiusura amara di Beatrice, con una evidente punta di sarcasmo: “Buon anno nuovo. Vi auguro un anno pieno di libertà”.

