Attrice e protagonista di uno show fortunatissimo a teatro, Beatrice Arnera è fra i protagonisti di Buongiorno mamma, fiction di successo dove recita accanto a Raoul Bova con cui, nel tempo, ha costruito un rapporto di amicizia.

Chi è Beatrice Arnera

Classe 1995, Beatrice Arnera è nata ad Acqui Terme, in provincia di Alessandria. Sua madre è la cantante lirica Silvia Gavarotti, proprio per questo Beatrice è cresciuta circondata dalla musica e dall’arte. La sua carriera di attrice è iniziata quando era molto giovane. Dopo aver conseguito la maturità classica infatti ha iniziato alcuni corsi di recitazione e si è trasferita a Roma dove ha iniziato a recitare in alcune fiction di successo.

La Arnera è apparsa prima di tutto ne Il Commissario Montalbano e in Solo per amore 2. Inoltre l’abbiamo vista nel film Tini – La nuova vita di Violetta e nella pellicola dei The Jackal. Il grande successo però è arrivato grazie al suo ruolo nella serie Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana e nella fiction Rai, Un Passo dal cielo. In Buongiorno mamma, dove è presente sin dalle prime puntate, veste i panni di Agata, un personaggio che, nonostante le sue difficoltà, riuscirà a farsi amare dalla famiglia Borghi. Proprio sul set della serie tv, Beatrice ha conosciuto Raoul Bova con cui ha creato un rapporto di amicizia molto forte.

Intervistata da Confidenze, Beatrice aveva svelato qualche tempo fa di avere un legame speciale con l’attore e collega di set. “Ci conosciamo ormai da anni – aveva confidato -. Sul set è una figura di riferimento, è paterno nella fiction, ma anche nella vita. Siamo amici, il cast è come una famiglia, ci vediamo anche fuori dal lavoro. Anche perché la regista, Laura Chiossone, è una grande aggregatrice, organizza spesso cene, così ha creato un bel gruppo coeso”.

Parlando del suo personaggio, Agata, aveva poi aggiunto: “Mi assomiglia molto. Come me è impulsiva, entrambe non rincorriamo la perfezione e un po’ ci svalutiamo. Io mi chiedo sempre se mi merito quello che ho. È un errore lo so, l’ho capito grazie alla psicoterapia”.

Beatrice Arnera, l’amore per Andrea Pisani e l’ex Marco Rossetti

In passato Beatrice Arnera ha vissuto una storia d’amore intensa con Marco Rossetti, collega conosciuto sul set de Il cacciatore e celebre per aver interpretato il ruolo di Daniele De Rossi nella fiction Speravo de morì prima. Nel 2021 l’attrice ha iniziato una love story con Andrea Pisani, comico dei PanPers da cui nel 2024 ha avuto la sua prima figlia Matilde.

Nel settembre del 2025 la coppia ha svelato di essere in crisi. A parlare di un momento difficile nella coppia era stata proprio Beatrice che aveva pubblicato alcune Stories su Instagram. “In questi anni, io e Andrea vi abbiamo fatto entrare nelle nostre vite, condividendo con voi momenti bellissimi, fino all’arrivo di Matilde – aveva scritto -. Proprio perché vi sentiamo così vicini, ci sembra giusto dirvi che stiamo attraversando un momento delicato e abbiamo bisogno di tempo e rispetto per capire come affrontarlo. Per questo, vi chiediamo comprensione e delicatezza”.