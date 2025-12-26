Raoul Bova e Beatrice Arnera “condividono una casa a Roma”: l’indiscrezione

Per alcuni era un semplice flirt passeggero, ma a quanto pare Raoul Bova e Beatrice Arnera fanno sul serio. E un'indiscrezione parla di convivenza (o quasi)

IPA Raoul Bova e Beatrice Arnera fanno sul serio

Raoul Bova e Beatrice Arnera continuano a essere assediati dai paparazzi. Del resto, ci meraviglieremmo del contrario: dopo la burrascosa fine delle loro precedenti relazioni, i due sono diventati inseparabili. Non ci è voluto molto prima che la coppia finisse nel mirino di occhi indiscreti e, oggi, sembra che quel presunto “flirt” iniziale su cui probabilmente nessuno avrebbe scommesso, stia diventando qualcosa di importante.

Le nuove foto e la presunta convivenza

Ancora una volta, è stato il settimanale Diva e Donna a pubblicare le foto “incriminate”. Sono pochi scatti, che lasciano intuire che Raoul Bova e la nuova compagna Beatrice Arnera, conosciuta sul set di Buongiorno, mamma!, abbiano iniziato a condividere un’abitazione.

“La storia d’amore si rafforza: Beatrice Arnera e Raoul Bova condividono una casa a Roma. Sono già una famiglia”, scrive il settimanale con una certa sicurezza. Uno “scoop” che arriva a distanza di pochi mesi dal primo, apparso sulle stesse pagine la scorsa estate, quando i due attori erano stati pizzicati insieme lontano dal set, in atteggiamenti che hanno fatto pensare che tra i due ci fosse qualcosa di più, rispetto a un semplice rapporto professionale.

La storia tra Raoul Bova e Beatrice Arnera

Il primo incontro tra i due attori è avvenuto nel 2020 sul set della fiction di Canale 5 Buongiorno, mamma!, ma ci sono voluti anni prima che tra i due scoccasse la vera e propria scintilla. Prima un rapporto professionale, poi un’amicizia e, infine, qualcosa di più.

Non possiamo dire che la relazione tra Beatrice Arnera e Raoul Bova sia iniziata all’insegna della pace. Lui è stato travolto dallo scandalo delle chat private con Martina Ceretti, vicenda che tra l’altro ha portato all’apertura di un’inchiesta per tentata estorsione ai suoi danni. Scandalo che ha pesato sulla sua lunga storia con Rocío Muñoz Morales, madre delle sue figlie Luna e Alma. Quattordici anni insieme che già scricchiolavano, finiti sotto gli occhi di tutti nel modo peggiore.

Contemporaneamente, la Arnera ha affrontato la fine della sua relazione con il comico Andrea Pisani, iniziata nell’autunno del 2020. Era una coppia molto amata sui social, con una figlia – Matilde – nata nel marzo 2024 che è stata per loro la gioia più grande. L’attrice aveva ammesso di vivere un momento di crisi col compagno che, dal canto suo, ha rivelato di aver scoperto della nuova storia con Bova soltanto dai giornali, nel pieno della separazione.

Il legame tra Beatrice Arnera e Raoul Bova è, infine, uscito allo scoperto nell’ottobre 2025, con i primi avvistamenti a Spoleto sul set di Don Matteo. Atteggiamenti complici tra un ciak e l’altro, poi le foto di un bacio alla stazione Termini di Roma, dove l’attore stava accompagnando la nuova compagna in partenza per il suo tour teatrale Intanto ti calmi. Infine, la prima conferma dello stesso Bova che, sulla nuova storia d’amore, ha dichiarato: “Ci stiamo lavorando”. Nonostante i 24 anni di differenza e chi li dava per spacciati ancor prima di iniziare la relazione, la coppia appare sempre più decisa a vivere il rapporto alla luce del sole.