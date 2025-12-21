L'amore della sua famiglia l'ha aiutata molto e oggi il suo pensiero primario sono le sue figlie: non chiude però le porte all'amore

Giunta a Verissimo per la presentazione del suo ultimo libro, La vita adesso, Rocio Munoz Morales ha aperto le porte del cuore e ha svelato tutti i dolori di questo periodo a dir poco complesso. Qualcuno potrebbe pensare che l’addio a Raoul Bova occupi la maggior parte dei suoi pensieri ma non è affatto così. Si parte infatti dal ricordo di suo padre, morto nel 2023, e dal racconto dell’amore eterno per le sue adorate figlie.

L’importanza della famiglia

Non può abbracciarlo ma ciò non vuol dire che non lo senta sempre vicino a sé. Rocio percepisce la vicinanza di suo padre costantemente. Lo immagina guardarla dall’alto prima di entrare in scena, ad esempio.

“Mi mancherà questo Natale a Madrid dalla mia famiglia. Mi mancherà girare per le strade con lui, scoprendo la città”.

La famiglia è tutto per lei e l’ha plasmata nella donna che è oggi. Sua madre è forte e dolce, così l’ha descritta, e le ha insegnato che non bisogna urlare o arrabbiarsi per essere forti. Lo si può essere anche con la dolcezza e il sorriso.

“Lei è stata molto con me in questo periodo. Luna e Alma sono innamorate della nonna. In questo momento è stato importante sentirmi figlia. È bello averla con me. È una donna che fa bene al cuore di chi ha vicino”.

Suo padre, invece, le ha donato l’amore per l’arte e la curiosità per la bellezza, in tutte le sue sfumature. Avrebbe voluto un suo consiglio, una singola parola o un abbraccio in questa fase tanto complessa: “Mi avrebbe incoraggiato a restare la donna di valori che sono. Mi ripeteva sempre di non cambiare, al netto delle mie imperfezioni”.

Il divorzio da Raoul Bova

Questa è una fase molto delicata della vita di Rocio, che ha scelto di restare in silenzio mentre tutti intorno a lei parlavano, spesso senza sapere nulla. Resta fedele a questa decisione e non ha voluto sfruttare l’intervista con Silvia Toffanin per gettare fango su Raoul Bova.

In passato abbiamo assistito a momenti giornalistici discutibili, come nel caso di Ilary Blasi e Francesco Totti. Lei continua invece per la sua strada, precisando questo:

“È stato un periodo molto difficile, nel quale ho trovato un’incredibile forza. Il mio silenzio è per le mie figlie. Senza quasi rendermi conto, in maniera istintiva, mi sono sentita come un’aquila che apriva le ali e copriva e curava le sue creature. L’ho fatto senza paura, anche mentre accadevano cose che mi ferivano, anche con violenza. Ho però resistito per loro e oggi mi sento di dire che ho vinto l’unica battaglia che andava combattuta, quella per loro due. Oggi le guardo e sono felici”.

Bova resterà per sempre il loro padre. Questo non cambierà mai e proverà con tutta sé stessa ad aver un rapporto basato sul rispetto con lui, spiega. Può solo augurargli il meglio, perché è giusto così, dice. Rimpianti? Nessuno. Oggi è molto serena e in pace con sé.

L’amore oggi

Seguendo un parallelismo con il suo libro, la padrona di casa le chiede se anche lei si sia innamorata nuovamente. La protagonista della sua storia incontra un uomo ben diverso da quello che credeva di volere al suo fianco, Stefano.

Un nome che fa drizzare le antenne degli esperti di gossip, considerando i rumor su lei e Stefano De Martino: “Adesso sono single dopo 14 anni e mi fa strano. Non chiudo le porte all’amore ma al momento la mia priorità è un’altra. Voglio godermi le mie figlie e accogliere le sfide e i regali che la vita avrà per me”.

