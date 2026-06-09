Rocio Munoz Morales si confessa su Iannone e Raoul Bova: “Non è facile”

Rocio Munoz Morales si confessa sul rapporto con Andrea Iannone (che non è mai finito) e il dolore per l'addio a Raoul Bova

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Rocio Munoz Morales

Rocio Munoz Morales si racconta. E lo fa senza filtri, parlando del suo rapporto (nato da poco) con Andrea Iannone e dell’addio doloroso a Raoul Bova, capace di lasciare un segno profondo nell’attrice.

Rocio Munoz Morales e il rapporto con Andrea Iannone

Intervistata dal settimanale F, Rocio Munoz Morales ha confermato di essere ancora legata ad Andrea Iannone. Un rapporto che sarebbe nato dopo un incontro a Capodanno, in un noto locale di Madrid. Da allora i due avrebbero iniziato a frequentarsi lontano dai riflettori.

Rocio, reduce dall’addio a Raoul Bova e mamma di due bambine, Alma e Luna, sarebbe decisa ad andarci piano, anche per via delle sue esperienze passate. “Mi vivo il bello che c’è con una persona che in questo momento è positiva per me, senza sentire il bisogno di dargli un titolo – ha raccontato l’attrice -. È una bella amicizia speciale, dove ci siamo l’uno per l’altra”.

La coppia avrebbe deciso di vivere il sentimento con calma, rispettando i tempi di Rocio, ancora molto ferita dalla fine del suo legame con Bova. “Aprire il cuore, dopo che hai sofferto, non è facilissimo – ha confessato -. Ma non ha nemmeno senso trascinarsi dietro il passato come un fardello. Quindi ho il cuore aperto, con i miei tempi, senza sentire l’esigenza di dare un nome o una forma a quello che vivo”.

Il dolore di Rocio Munoz Morales per l’addio a Raoul Bova

D’altronde l’addio a Raoul Bova è stato particolarmente traumatico per Rocio Munoz Morales. A svelare il legame fra il divo italiano e l’influencer Martina Ceretti fu Fabrizio Corona durante una puntata di Falsissimo. Nei video pubblicati sul suo canale Youtube l’ex re dei paparazzi svelò le chat di Bova con Martina e gli audio, creando uno scandalo che colse completamente di sorpresa Rocio.

“La modalità mi ha ferita – ha spiegato Rocio -. Quando una cosa molto intima, molto forte e molto spiacevole diventa di tutti, fa più male. Però non ho mai voluto sentirmi vittima di quello che è successo. Il sole c’era ancora, c’è sempre stato, bastava cercarlo. Certo che ho sofferto. Ma con la consapevolezza che la rinascita era un dovere nei confronti di Luna e Alma. E nei miei confronti: me la meritavo”.

L’attrice spagnola ha poi raccontato il modo in cui gestisce il rapporto con Raoul Bova e con le figlie Alma e Luna. “Quello che è successo tra me e il loro papà è nostro – ha detto -. Io non ho mai parlato male di lui alle bambine, non lo farò mai perché credo che un punto di riferimento maschile per una donna sia molto importante”.

“Sto cercando di diventare una donna migliore per me – ha aggiunto -, ma anche per le mie figlie, perché sono un punto di riferimento per loro. Ho compreso che è importante farmi vedere forte, ma anche fragile, perché in questo c’è l’umanità. Luna e Alma stanno capendo che la perfezione non va cercata, che è l’imperfezione a renderci vivi”.

Per il legame con Andrea Iannone invece ha spiegato di aver bisogno “dei miei tempi. Che non sono quelli del gossip: il dover subito capire, sapere, mettere l’etichetta. Ma i sentimenti non sono mai semplici. E semplificarli vuol dire banalizzarli”.