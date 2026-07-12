Wimbledon 2026, pagelle dei look: JLo ingombrante (5), qualcuno arriva in nero (discutibile), Kidman impeccabile (8)
Gli occhi sono tutti su Jack Sinner, che in questa caldissima domenica di luglio punta alla sua seconda vittoria consecutiva a Wimbledon. Seppur sono parecchi coloro che, comodamente seduti dagli spalti, tentano di rubare la scena al campione coi loro look, perché perfetti o, al contrario, decisamente sbagliati. Lasciando fuori l’impeccabile Kate Middleton, diamo i voti alle celebrities presenti al torneo più chic del tennis.