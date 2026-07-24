Nicole Kidman, la vacanza di lusso a Portofino con un uomo misterioso

Pochi mesi dopo il divorzio da Keith Urban, Nicole Kidman è stata avvistata in vacanza in Liguria e non da sola: chi è l'uomo che l'accompagna

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Nicole Kidman

Durante il suo soggiorno in Liguria, Nicole Kidman è finita sotto i riflettori quasi senza volerlo. Quella che doveva essere una tranquilla pausa a Portofino, tra scorci suggestivi e momenti di relax, si è trasformata in breve tempo in un episodio molto chiacchierato sul web, anche e soprattutto per la presenza di un accompagnatore che non è passato inosservato.

L’attrice australiana è stata infatti fotografata mentre trascorreva del tempo con Michael Reinstein, imprenditore statunitense poco avvezzo alla ribalta. Gli scatti svelati da Hello Magazine e Page Six mostrano un’atmosfera distesa, fatta di sorrisi, complicità e conversazioni intime. Nulla che confermi una relazione sentimentale, ma abbastanza per far nascere la curiosità, specialmente perché il divorzio da Keith Urban è solo di pochi mesi fa. Che Kidman stia iniziando un nuovo capitolo amoroso?

Nicole Kidman a Portofino, il fascino di una fuga italiana

Per il suo soggiorno ligure, Nicole Kidman ha puntato sulla semplicità raffinata, come suo solito. Il look color champagne sfoggiato a Portofino, morbido e luminoso, si inseriva perfettamente nell’atmosfera esclusiva del luogo, tra facciate colorate, mare cristallino e hotel da sogno.

Accanto a lei, l’imprenditore Michael Reinstein appariva tranquillo, sorridente e perfettamente a proprio agio. I due non sono stati immortalati in atteggiamenti esplicitamente romantici, ma la naturalezza del loro incontro ha subito dato il via al toto-pettegolezzo.

Potrebbe essere stata una riunione privata, un appuntamento professionale o una semplice occasione tra conoscenti. I diretti interessati, almeno per il momento, hanno scelto il silenzio. Una strategia che non chiarisce nulla ma rende il rumor ancora più interessante.

Michael Reinstein, chi è l’uomo fotografato con l’attrice

Il nome di Michael Reinstein non è noto al grande pubblico, ma il suo curriculum è tutt’altro che anonimo. È il fondatore di Regent, gruppo americano attivo negli investimenti e nella gestione di marchi internazionali.

Nel corso degli anni si è occupato di moda, media, commercio e intrattenimento, costruendo una carriera lontana dai red carpet ma vicina ai grandi affari. Ha inoltre una formazione giuridica e in passato ha lavorato anche in ambienti legati alla politica e allo spettacolo.

Un profilo discreto, dunque, molto diverso da quello delle star che solitamente accompagnano Nicole Kidman agli eventi pubblici. Proprio questa distanza dal mondo hollywoodiano ha reso il suo volto ancora più intrigante agli occhi dei media.

La nuova fase dopo Keith Urban

L’avvistamento arriva in un periodo di trasformazione per Nicole Kidman. Dopo la separazione da Keith Urban e la conclusione ufficiale del matrimonio, l’attrice ha mantenuto un atteggiamento estremamente riservato, evitando racconti pubblici e confessioni personali.

La priorità, almeno dalle sue rare dichiarazioni, resta la famiglia. Allo stesso tempo, Nicole ha continuato a lavorare senza sosta, alternando cinema e serie tv e tornando anche sul set con Sandra Bullock per l’attesissimo sequel di Amori e incantesimi.

Portofino potrebbe quindi essere soltanto una pausa tra un impegno e l’altro. Oppure il luogo scelto per ritrovare leggerezza dopo mesi complicati. Per ora non ci sono conferme su un possibile legame con Michael Reinstein, ma una cosa è certa: Nicole Kidman, anche lontano dai riflettori, continua a essere una protagonista assoluta.