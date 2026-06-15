Re Carlo, Harry grande assente alla sua festa: ecco dove si trovava

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Getty Images Principe Harry

Re Carlo ha festeggiato il suo compleanno ufficiale con una delle cerimonie più simboliche della monarchia britannica, ma un’assenza non è passata inosservata: quella del Principe Harry. Il Duca di Sussex, ormai stabilmente lontano dai riflettori di Buckingham Palace, non ha fatto nessuna apparizione a sorpresa e tra i presenti tutti hanno fatto finta di niente. Ma dove si trovava? Harry ha partecipato a una serata decisamente diversa e lo ha fatto da solo, senza Meghan al suo fianco.

Harry assente alla festa di Re Carlo

Il 13 giugno, mentre la royal family al completo prendeva parte al Trooping the Colour, la tradizionale parata militare organizzata per celebrare il compleanno ufficiale di Re Carlo, Harry è stato avvistato al Frost Bank Center. Look informale, polo e cappellino da baseball, il Duca di Sussex si è seduto tra il pubblico per assistere alla Gara 4 delle NBA Finals, la serie che assegna il titolo di campione della lega professionistica di basket americana. Una delle sfide sportive più seguite dell’anno, che vede affrontarsi le migliori squadre della stagione in una finale ad altissima tensione.

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Una presenza inattesa, ma non del tutto casuale. Harry infatti era già in Texas per i Warrior Games, in programma a San Antonio dal 13 al 20 giugno, ed è stato invitato alla partita dal commissioner NBA Adam Silver. Al suo fianco c’era JP Lane, veterano dell’esercito americano e atleta che parteciperà agli Invictus Games nel Regno Unito il prossimo anno. Un dettaglio importante, perché il legame di Harry con lo sport adattivo e con i militari feriti resta uno dei pilastri della sua attività pubblica dopo l’uscita dalla vita reale attiva.

I festeggiamenti a Londra

A Londra, intanto, Re Carlo era circondato dai membri più in vista della famiglia reale. Accanto a lui la Regina Camilla, il Principe William, impegnato anche nella parata a cavallo, Kate Middleton e i tre figli George, Charlotte e Louis, protagonisti come sempre del momento sul balcone e del sorvolo cerimoniale della Royal Air Force.

Harry, invece, non era atteso alla cerimonia. Da quando nel 2020 si è trasferito in California con Meghan Markle, la sua presenza agli eventi ufficiali della Corona è diventata sempre più rara e sempre più osservata. Ogni assenza, ormai, racconta qualcosa, una distanza familiare, certo, ma anche una nuova vita costruita lontano dai protocolli di corte. E questa volta il contrasto visivo era fortissimo: da un lato il rigore della tradizione monarchica, tra uniformi e carrozze storiche; dall’altro il clima spettacolare delle grandi serate sportive americane, dove non sono mancate le star.

Harry senza Meghan: serata in solitaria per il Principe

Alla partita Harry si è presentato senza Meghan Markle. La Duchessa di Sussex non era con lui a San Antonio, mentre il Duca si è goduto la serata in solitaria, o meglio in compagnia di JP Lane. Non è la prima volta che Harry partecipa a un grande evento sportivo negli Stati Uniti: negli ultimi anni è stato visto al Super Bowl, alle World Series e anche all’NBA All-Star Game, in quel caso proprio insieme a Meghan.

La serata texana aveva anche un parterre da red carpet. Tra i volti noti presenti c’erano Timothée Chalamet, grande tifoso dei Knicks, Spike Lee, Ben Stiller, Tracy Morgan, John Turturro, Sydney Sweeney e David Duchovny. Insomma, più che una semplice partita, una vetrina internazionale capace di unire sport, spettacolo e celebrità, perfetta per attirare flash e curiosità.