Carlo sbatte la porta in faccia a Harry e gli nega l'alloggio a Palazzo. Il Duca del Sussex delude ancora e arriva a Londra senza Meghan e i figli

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Harry, senza Meghan Markle e i bambini, è arrivato a Londra, poco dopo che Re Carlo gli ha sbattuto letteralmente la porta in faccia di Buckingham Palace.

Re Carlo, Harry è arrivato a Londra e delude ancora

L’attesa è finita e il Principe Harry è arrivato a Londra. Ma la delusione è tanta. Infatti, è arrivato da solo, senza sua moglie Meghan Markle e i bambini Archie e Lilibet. Non è ancora chiaro se verrà raggiunto dal resto della famiglia nei prossimi giorni.

Il problema è sempre lo stesso, la sicurezza. Il governo britannico gli ha negato la scorta della polizia e lui per protesta ha rinunciato a portare con sé moglie e figlie. Eppure non ha avuto alcun problema a trascorrere una vacanza con la famiglia in Europa. Perché dovrebbe essere più pericoloso che in altri Stati soggiornare in Gran Bretagna? E perché non ha tutti questi problemi negli Stati Uniti. E infine, se è davvero preoccupato per l’incolumità dei suoi cari, perché non paga una squadra di guardie del corpo private?

Se lo avesse fatto, avrebbe dimostrato a suo padre Carlo che ci teneva a incontrarlo e fargli vedere i nipotini con cui non interagisce dal 2022.

Alla fine, Harry si è comportato come tutti si aspettavano, ossia in modo piuttosto egoistico. Pubblicamente dichiara di volersi riavvicinare a Re Carlo e poi quando ne ha l’occasione fa il contrario.

Non è comunque escluso che un incontro tra il Sovrano e Archie e Lilibet sia possibile. Certo, la situazione è più complicata del previsto, anche perché Carlo ha deciso di non cambiare la sua agenda. Comunque, i bambini e Meghan potrebbero raggiungere Harry a Birmingham per la cerimonia di apertura degli Invictus Games.

Tra l’altro la Duchessa del Sussex ha preso una serie di impegni in Gran Bretagna per i prossimi giorni. Dunque, non è chiaro se abbia intenzione di disdirli per stare coi figli. Oppure se intende mantenerli e quindi far entrare nel Regno Unito anche Archie e Lilibet. Ancora questa è una questione aperta.

Re Carlo nega a Harry Buckingham Palace

Intanto, Harry deve trovarsi un alloggio a Londra. Tempo fa Carlo gli aveva messo a disposizione un alloggio in una delle residenze reali. Addirittura aveva la possibilità di pernottare con la famiglia a Buckingham Palace.

Per settimane, però, il Principe non ha mai risposto all’invito del padre. Anzi, qualche giorno fa un suo portavoce aveva dichiarato che “l’alloggio non è mai stato un problema”, riferendosi indirettamente alla sicurezza. Sta di fatto che quando Harry finalmente si è deciso ad accettare l’invito del padre, due giorni fa, la risposta che ha ricevuto è stata un due di picche.

Il Palazzo ha semplicemente risposto che non era più possibile accoglierlo, perché “non ci sono i tempi tecnici per organizzare l’alloggio“. Insomma, Buckingham Palace non è un albergo.

Harry, prima apparizione a Londra

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Harry non ha commentato il rifiuto e al suo arrivo nella capitale britannica si è precipitato dall’amico fotografo, Misan Harriman. per presenziare alla prima del suo documentario, Shoot the People.

Il Duca del Sussex ha posato per le foto d’ordinanza dove ha sfoggiato un flebile sorriso, anche se ha dichiarato di essere felicissimo di essere lì.