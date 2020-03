Chi è Domenico, il fratello di Bianca Guaccero​

editato in: da

Domenico Guaccero, 43 anni, è il fratello della conduttrice di Detto Fatto e Una Storia da Cantare. Il grande pubblico ha avuto la possibilità di conoscerlo grazie a una puntata del primo programma dedicata ai fratelli dei personaggi dello spettacolo. In questa occasione, Domenico ha fatto una bellissima sorpresa a Bianca, regalandole un video messaggio nel corso del quale ha parlato della loro infanzia e si è complimentato con lei per i traguardi della carriera.

Come poco fa accennato, Domenico Guaccero ha cinque anni più della celebre sorella. Da poco più di un anno vive a Helsinki, dove lavora come sviluppatore di videogiochi. Per questo motivo, Bianca lo vede poche volte all’anno. Per quanto riguarda la vita privata di Domenico Guaccero, sappiamo che, il 26 maggio 2018, presso la Sala degli Specchi del Palazzo Comunale di Bitonto – sua città di origine – si è unito in matrimonio con Sarah Masciale.

Diplomato al Liceo Scientifico e laureato in Scienze Informatiche presso l’Università degli Studi di Bari, Domenico Guaccero è stato spesso ricordato dalla celebre sorella su Instagram con post pubblicati in occasione del suo compleanno o del matrimonio.

Il fratello della conduttrice di Detto Fatto – che ha alle spalle anche diverse esperienze come attrice e che la sera del 29 febbraio 2020 ha stupito con la puntata di Una Storia da Cantare dedicata ad Adriano Celentano – è presente su Facebook con un profilo personale. Tramite esso, condivide diversi dettagli della sua vita privata, compresi gli scatti con la moglie Sarah Masciale, anche lei originaria di Bitonto e grafica professionista.

Oltre a queste informazioni, su Domenico Guaccero non si sa molto altro. Fatta eccezione per il video messaggio trasmesso a Detto Fatto – si è trattato di una sorpresa organizzata da Jonathan Kashanian – il fratello della bellissima conduttrice bitontina porta infatti avanti la sua quotidianità lontano dai riflettori.

Di sicuro c’è che il suo rapporto con Bianca, nonostante la distanza fisica che li separa, è molto forte. A dimostrarlo ci pensa il messaggio trasmesso nel corso del programma della Guaccero, video che ha visto Domenico parlare di lei con toni ricchi di affetto – l’uomo ha speso parole dolci anche per la nipotina Alice – e di tenera nostalgia per gli anni della loro infanzia.