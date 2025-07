Quanti anni ha Bianca Guaccero, ieri e oggi: i ruoli iconici da Capri a Sanremo

IPA Bianca Guaccero

Bianca Guaccero è ormai un volto estremamente noto nel piccolo schermo, ha ricoperto ruoli indimenticabili in fiction e varietà, passando dalla Carolina della serie Capri alle passerelle del Festival di Sanremo.

Ha sempre fatto della versatilità il suo punto di forza. Attrice, conduttrice, cantante, ballerina: ogni sua apparizione in TV è accompagnata da uno stile riconoscibile, solare ma professionale. Nel tempo ha saputo evolvere la sua immagine, passando da ragazza della porta accanto a donna matura e consapevole, mantenendo però intatta la sua autenticità.

Bianca Guaccero in Capri: il personaggio che l’ha resa famosa

Bianca Guaccero, che ora ha 44 anni (nasce a Bitonto il 15 gennaio 1981), entra nel cast della popolare serie Rai Capri come Carolina, interpretando la protagonista dal 2006 al 2010. La fiction ambientata nell’isola omonima fa esplodere la sua notorietà: grazie a questo ruolo iconico, la Guaccero conquista il pubblico e diventa un volto noto in tutta Italia.

IPA

Il successo di Capri non è solo televisivo: influenza anche la moda, i viaggi, il costume. Il personaggio di Carolina, con il suo stile semplice e spontaneo, anticipa un certo tipo di femminilità mediterranea che negli anni seguenti sarà molto imitata. E Bianca Guaccero, con il suo accento, i suoi occhi scuri e il sorriso sincero, incarna perfettamente quel modello.

IPA

Quando Bianca Guaccero ha condotto Sanremo: look indimenticabili

La consacrazione definitiva arriva però nel 2008, quando affianca Pippo Baudo (coadiuvato da Piero Chiambretti) alla conduzione del Festival di Sanremo. Un banco di prova importante per l’allora 27enne, già così apprezzata dal pubblico per il suo carisma. A 17 anni di distanza Sanremo poi ritorna nel suo destino: nel 2025 ha guidato il PrimaFestival, lo show in onda prima delle serate del Festival. Quell’edizione le regala grande visibilità e consolida il suo posto tra le donne di spettacolo più amate d’Italia.

IPA

Non era una novità assoluta vederla sul palco: Bianca Guaccero aveva già dimostrato la sua presenza scenica in teatro e in altri programmi Rai. Ma Sanremo resta un palco particolare, e lei lo affronta con grande consapevolezza, dimostrando di poter reggere ritmi, dirette e pressioni da vera professionista. In molti ancora oggi ricordano i suoi look glamour e mai eccessivi, che segnarono una stagione molto apprezzata dal pubblico.

A Sanremo 2008 ha lasciato il segno con mise eleganti e mai eccessive, capaci di esaltare la sua fisicità mediterranea senza forzature. Negli anni ha affinato le scelte: oggi predilige tessuti preziosi, tagli puliti e colori decisi, con una predilezione per il nero, il bianco e le sfumature calde. Ma non rinuncia mai a quel dettaglio inaspettato, un accessorio vintage, un rossetto audace, un’acconciatura che richiama il glamour anni Sessanta, che racconta sempre qualcosa di lei.

IPA

Cosa fa oggi Bianca Guaccero in TV: programmi e progetti

Lo scorso dicembre ha trionfato a Ballando con le stelle, e l’estate scorsa ha affiancato Nek nella conduzione di Dalla strada al palco. Rai1 ha scelto proprio lei per intrattenere il pubblico estivo, riproponendo in replica il talent dedicato agli artisti di strada che lo scorso inverno ha riscosso ottimi ascolti.

IPA

Il feeling con Nek è stato uno dei punti forti dello show: i due hanno mostrato sintonia, empatia e voglia di valorizzare i protagonisti della strada con ironia e rispetto. Non si trattava solo di performance, ma anche di storie personali, di racconti di vita che Bianca ha saputo accogliere con la sua solita delicatezza.