Selma Ezzine, chi è la vincitrice di Dalla strada al palco 2025

Fonte: IPA Bianca Guaccero

Ci ha fatto ballare e cantare ad ogni esibizione. Ci ha emozionati. Ci ha ricordato che la chiave del successo di una performance a volte può essere racchiusa in una parola: grinta. Selma Ezzine si è guadagnata la vittoria a Dalla strada al palco 2025, programma di Rai 1 condotto da una splendida Bianca Guaccero e da un raggiante Nek. Una scalata verso il podio che ha lasciato pochi dubbi agli spettatori: Selma è stata bravissima e ha portato qualità ed eleganza in prima visione. Ma scopriamo di più sulla splendida cantante.

Chi è Selma Ezzine

Giovanissima e ricca di talento, Selma Ezzine ha portato tutta se stessa sul palco di Dalla strada al palco. In ogni puntata non ha mancato di fare sentire il suo timbro caldo, avvolgente e ricco di sfumature, conquistando il favore di pubblico e giuria. Appena ventenne, vive in un paesino in provincia di Benevento: “La mia più grande passione, che oggi è anche il mio lavoro, è il canto – ha raccontato di se stessa – Ho cominciato a cantare quando avevo 3 anni e non ho mai smesso”.

Selma Ezzine, dopo aver iniziato a cantare da giovanissima, ha continuato in un percorso di studi affine ai suoi interessi, frequentando il liceo musicale durante l’adolescenza. Poi, forse guidata da una scelta più “sicura” (con tutte le dovute cautele) rispetto alla vita dell’artista, si è iscritta all’Università, in particolare alla facoltà di Giurisprudenza. È bastata però un’esibizione in strada a riportarla a ciò che veramente riesce a smuoverle l’animo: la musica. Dopo essersi esibita in strada ha raccontato di avere sentito un’emozione mai provata prima.

Da allora non ha più preso deviazioni: ha deciso che il canto e la musica saranno la sua vita. Proprio per questo motivo ha scelto di partecipare al programma Dalla strada al palco, per farsi conoscere e apprezzare, per mettersi alla prova e per vincere l’ambito premio di 10mila euro in gettoni d’oro. Ad oggi canta nelle piazze, ai matrimoni e in locali della sua zona, ma chissà cosa le riserverà il futuro.

La vittoria a Dalla strada al palco

In una puntata, quella della finale, che sempre regala imprevisti ed emozioni, quella di Selma Ezzine è stata una vittoria meritata e acclamata da pubblico e giuria. Nell’ultimo appuntamento dello show di Rai 1 condotto da Bianca Guaccero e Nek i concorrenti hanno potuto esprimersi in coinvolgenti duetti con artisti e volti noti del mondo dello spettacolo. In studio, ad accompagnare le performance dei dodici artisti di strada, Katia Ricciarelli, Ron, BigMama, Amii Stewart, gli Eiffel 65, Tommaso Stanzani, Angelica Gismondo, il quartetto d’archi Alter Echo, Giusy Ferreri, Fausto Leali e Lorenzo Licitra. Ospiti con il ruolo di “passanti importanti” Luca Argentero, Ema Stokholma e Massimo Lopez.

Selma si è esibita in una bella reinterpretazione di Lady Marmalade, brano ottimo per una finale, in quanto grintoso, sensuale e conosciuto. La cantante si è esibita con BigMama… Insomma, un concentrato di energia notevole! Argentero ha sottolineato come la giovane artista sembrasse già una professionista affermata, e anche BigMama ha speso belle parole sulle qualità vocali e personali di Selma.