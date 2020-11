Chi è Martina Miliddi di Amici 2020

editato in: da

Martina Miliddi è fra i concorrenti di Amici 2020. Scelta da Lorella Cuccarini, la ballerina di latino ha alle spalle una storia difficile, segnata dal dolore per la morte del padre. Vent’anni e grande determinazione, Martina arriva da Assemini, paese in provincia di Cagliari, e ha perso il suo papà quando aveva solo dieci anni. La scomparsa del genitore ha fatto soffrire molto la giovane ballerina che ha trovato la forza di rialzarsi grazie alla danza. Decisa e al tempo stesso fragile, Martina ha emozionato Lorella Cuccarini che l’ha voluta nella scuola di Maria De Filippi.

Fra le lacrime, la Miliddi ha raccontato la perdita del padre a causa di un incidente stradale. “Perdere mio padre mi ha spezzato il cuore, è stata tantissimo dura – ha confessato ad Amici 2020 -. È un capitolo che non riesco a chiudere, è un dolore che non mi dà tregua da dieci anni […] A dieci anni volevo scappare perché ho perso la persona più importante della mia vita”. Martina ha poi spiegato di avere un rapporto complicato con la madre: “Con mia mamma non vado tanto d’accordo, non le racconto quasi niente, non sa neanche che sono qua”.

Nonostante le difficoltà della vita, la concorrente di Amici 20 è riuscita sempre a rialzarsi grazie alla danza, una vera e propria costante nella sua esistenza. “Per gli altri la danza era solo una perdita di tempo, non hanno mai creduto in me”, ha spiegato. A Lorella Cuccarini, Martina ha confessato di essere molto legata alla sua insegnante di ballo. “Quando mi hanno presa la prima persona che ho chiamato è stata la mia insegnante. È la mia madrina ed è come se fosse una sorella, una migliore amica: lei è la mia famiglia – ha detto la ragazza -. Lei mi ha creata, non solo a livello artistico, ma anche come persona. Mi ha insegnato dei valori importanti che purtroppo non ho avuto e per questo le sarà per sempre grata. La sua famiglia è anche la mia”.

Nella scuola di Amici 20 sono entrati tanti concorrenti interessanti che si stanno già facendo notare. I professori di canto – Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Arisa – hanno scelto Esa Abrate, Arianna Gianfelici, Luca Marzano (Aka7even), Giovanni Damian (Sangiovanni), Federica La Rocca, Leonardo Macchia (Elle), Giulio Musca, Letizia Bertoldi (La Lirica), Raffaele Renda e Carlo Evandro Ciaccia. Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini hanno voluto nella scuola i ballerini: Samuele Barbetta, Giulia Stabile, Martina Miliddi, Rosa Di Grazia e Riccardo Guarnaccia.