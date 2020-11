Chi è Esa Abrate di Amici 2020

editato in: da

Esa Abrate è fra i concorrenti più promettenti di Amici 2020. Durante la prima puntata il cantante ha colpito tutti grazie al suo talento, ma anche alla sua storia personale. Esa infatti è nato in Francia, ma si è trasferito in Italia, ha 22 anni e da quando è piccolissimo coltiva la passione per la musica.

L’artista ha raccontato che quando era solo un bambino ripeteva sempre alla madre: “Ho la musica in testa”, ma solo quando ha preso una chitarra in mano lei ha capito cosa intendesse dire. A soli 9 anni ha iniziato a studiare chitarra, pianoforte e percussione etniche. Nonostante sia giovanissimo ha alle spalle già una lunga carriera, non a caso è diventato il più giovane direttore d’orchestra. In seguito ha lasciato tutto per iniziare a cantare. Di fronte alla commissione di Amici 20, Esa Abrate ha mostrato tutto il suo talento, ma non è riuscito subito a convincere Anna Pettinelli che non gli ha assegnato il banco.

Arisa gli ha poi detto: “A me piaci molto ma io ho pochi banchi da assegnare…”. Il più emozionato è apparso Rudy Zerbi che ha detto: “Lui è proprio musica, sì, sì, sì, sì!”. Così il giovane artista si è conquistato un posto ad Amici 20. Poco dopo il suo ingresso nel talent di Maria De Filippi, Esa ha commentato il grande traguardo su Instagram. “Faccio davvero fatica a capacitarmi di cosa sia successo oggi – ha scritto -. Non posso far altro che ringraziare Amici per questa opportunità e promettere a tutti voi che darò tutto me stesso dall’inizio alla fine. Vi leggo tutti e mi rendete davvero felice. È un nuovo viaggio e lo faremo insieme”.

Amici 20 segna un traguardo importante per lo show di Maria De Filippi, divenuto un vero e proprio cult della tv. Oltre a Esa Abrate, i professori di canto – Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Arisa – hanno scelto altri cantanti promettenti: Arianna Gianfelici, Luca Marzano (Aka7even), Giovanni Damian (Sangiovanni), Federica La Rocca, Leonardo Macchia (Elle), Giulio Musca, Letizia Bertoldi (La Lirica), Raffaele Renda, Carlo Evandro Ciaccia. Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini hanno invece selezionato i ballerini: Samuele Barbetta, Giulia Stabile, Martina Miliddi, Rosa Di Grazia e Riccardo Guarnaccia.