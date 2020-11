Amici 20, la nuova edizione e gli allievi della scuola di Maria De Filippi

editato in: da

La scuola di Amici ha riaperto ufficialmente i battenti: dopo tanta attesa l’appuntamento con la scuola più amata dal pubblico tornerà ogni settimana con lo speciale del sabato pomeriggio su Canale 5 dalle 14.30, come sempre condotto da Maria De Filippi.

Tra le novità di questa edizione, quella riguardante la striscia pomeridiana, che da Real Time è passata su Italia 1 e che andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 19. Il day time mostrerà gli allievi impegnati nello studio delle discipline e racconterà la loro vita da studenti all’interno della scuola di Amici.

Amici 20, gli allievi

Edizione sui generis per Amici 20, che a causa dell’emergenza sanitaria ha previsto per i nuovi allievi solo sedici banchi. Anche i casting dei ragazzi si sono svolti nelle scorse settimane in modo diverso dal solito, senza i professori presenti ai provini, ma selezionati dalla produzione.

Ovviamente a pronunciare l’ultima parola sono stati proprio i professori, che osservando le esibizioni dal vivo in studio durante il primo appuntamento della stagione, hanno deciso se assegnare o meno il banco a ciascun ragazzo.

Per la categoria del canto sono riusciti a conquistare il loro posto nella scuola dieci ragazzi:

Arianna Gianfelici

Luca Marzano (Aka7even)

Esa Abrate

Giovanni Damian (Sangiovanni)

Federica La Rocca

Giulio Musca

Letizia Bertoldi (La Lirica)

Leonardo La Macchia (Elle)

Raffaele Renda

Carlo Evandro Ciaccia

Per la categoria del ballo invece sono stati cinque i fortunati a essere stati scelti dal corpo docenti della scuola:

Samuele Barbetta

Martina Miliddi

Rosa Di Grazia

Giulia Stabile

Riccardo Guarnaccia

Al momento rimane libero un solo posto all’interno dell’accademia di talenti: sono stati selezionati infatti dieci cantanti e cinque ballerini, che hanno già occupato (quasi) tutti i banchi disponibili per questa edizione.

Amici 20, i professori

La ventesima edizione di Amici si è aperta con una grande novità: le new entry nel corpo docenti della scuola. Due grandi nomi dello spettacolo italiano, che andranno ad arricchire con il loro talento il corpo docenti del talent di Maria De Filippi.

Dietro la cattedra di canto, insieme ai volti storici di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, si è seduta Arisa, una delle voci più amate del panorama musicale italiano. Per la cantante – che ha preso il posto di Stash – non si tratta della prima esperienza in un talent show: Arisa infatti ha ricoperto il ruolo di giudice di X Factor. Adesso l’artista dovrà cimentarsi nel ruolo di professoressa, guidando i ragazzi della scuola di Amici.

Gradito ritorno a Mediaset per Lorella Cuccarini, che dopo la tumultuosa esperienza alla Rai, ha deciso di accettare l’offerta della De Filippi, che l’ha voluta nel corpo docenti della scuola accanto alle veterane Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Un ritorno anche in quello che è sempre stato il suo ambiente naturale, quello della danza: la Cuccarini ha abbandonato i panni da conduttrice per indossare quelli di insegnante di ballo, prendendo il posto di Timor Steffens.

Amici 20, le regole

I cambiamenti non riguardano solo il corpo docenti: Amici 20 infatti ha in serbo una grande novità riguardo le dinamiche tra gli allievi. La produzione ha deciso che quest’anno non si verranno formate le canoniche due squadre di ragazzi: ogni studente dovrà mantenere il proprio banco con impegno, studio, fatica e ovviamente talento.