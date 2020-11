Chi è Riccardo Guarnaccia di Amici 2020

editato in: da

Amici 2020 continua e nuovi studenti sono stati aggiunti alla classe della scuola più seguita d’Italia: tra questi, spicca il ballerino Riccardo Guarnaccia, il diciannovenne nato e cresciuto a Misterbianco, una cittadina in provincia di Catania, dove vive tutt’ora insieme alla madre e ai suoi due fratelli. Da piccolo ha frequentato una scuola di danza e da quel momento la passione per il ballo è diventato il suo più grande amore.

Riccardo Guarnaccia, dunque, ha ottenuto il banco grazie alla sua emozionante esibizione sulle note del brano di Roberto Vecchioni, Ho conosciuto il dolore. Una performance toccante e impegnativa per un giovane ragazzo come Riccardo, che è stata ben giustificata dal suo discorso di presentazione. Infatti, poco prima di salire sul palco, il ballerino si è presentato al pubblico con tali parole:

La mia vita è un susseguirsi di ostacoli nei confronti di quello che amo fare, la danza, anche se la vita mi impone dei limiti, io cerco di non conoscere limiti.

Il ragazzo, inoltre, durante la sua presentazione nello studio di Amici 2020 ha dichiarato di essere molto legato ai suoi affetti più cari, autodefinendosi “il sole della famiglia”.

Capello riccio, moro e dal sorriso coinvolgente, Riccardo ha subito reso chiaro il suo obiettivo per questa sfida televisiva, ovvero quello di stupire la professoressa Alessandra Celentano: il ragazzo è riuscito a conquistare le docenti Veronica Peparini e Lorella Cuccarini, ma – purtroppo – non ha convinto al 100% la Celentano. Il ballerino, però, non si è fatto scoraggiare e, una volta ottenuto il banco, ha promesso all’esigente insegnante che la farà ricredere.

Da come si evince dal suo profilo Instagram, Riccardo ha già due tatuaggi: il numero 17 sul dito indice della mano destra e la frase “Finché mi batte il cuore, finché reggono le gambe” sull’avambraccio destro. Quest’ultimo sembra proprio essere una dedica alla danza, la sua ragione di vita.

Un’altra interessante curiosità è la sua amicizia con Riki, cantante e finalista dell’edizione 2016-2017 di Amici di Maria De Filippi.

Amici 2020 vi aspetta con nuovi talenti e con le nuove docenti – che, ricordiamo, sono Arisa e Lorella Cuccarini – ogni sabato su Canale 5 a partire dalle 14.10, mentre il daytime va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19.00 su Italia 1.