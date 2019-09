Che fine ha fatto Kledi di Amici

editato in: da

Kledi Kadiu è stato uno dei personaggi simbolo delle prime edizioni di Amici di Maria De Filippi, ma che fino ha fatto, e cosa fa oggi il ballerino albanese lanciato dal talent show di Canale 5?

Kledi vive ancora della sua arte e della sua più grande passione: la danza. Nato a Tirana nel 1974, sin da giovanissimo ha capito che il suo futuro sarebbe stato nel ballo e ha iniziato presto a studiare. Si è diplomato all’Accademia Nazionale di Danza del suo paese ed è entrato nel prestigioso corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Tirana.

Con una formazione classica e accademica di altissimo livello già alle spalle, sbarca in Italia pieno di sogni e speranze, e si impegna a cercare il suo posto nel mondo della danza e dello spettacolo. La sua grande occasione arriva nel 1997, quando viene scelto per il ruolo di primo ballerino nel programma Buona domenica di Canale 5.

È però con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi che il ballerino albanese raggiunge la grande popolarità e fa conoscere al pubblico italiano il suo talento.

Ormai, la sua strada è segnata, e anche dopo la fine della sua lunga esperienza televisiva nel talent di Mediaset, Kledi continua il suo percorso artistico, affiancando alla danza anche la recitazione, partecipando a film e fiction televisive. In particolare Kledi partecipa al film La Nave Dolce di Daniele Vicari, in cui si racconta della nave Vlora che nel 1991, portò in Italia 20000 albanesi, reduci dalla caduta del regime in cerca di una vita migliore. Tra questi c’era anche il giovane Kledi.

Il ballerino non dimentica le sue origini e il suo percorso personale, ed è molto impegnato, anche con il suo lavoro, a portare avanti il messaggio della multiculturalità e dei diritti dell’infanzia essendo anche ambasciatore Unicef.

Pubblica anche un’autobiografia: il titolo, “Meglio di una favola” riassume tutta la gratitudine di Kledi per una vita che gli ha permesso, lottando, di raggiungere i suoi obbiettivi e di realizzare i suoi sogni.

Dal 2004 il progetto a cui è più legato è la sua scuola di danza, la Kledi Dance in cui mette a disposizione dei giovani talenti tutta i suoi studi e la sua esperienza.

Sul fronte della vita privata Kledi dal 2013 vive una storia d’amore con la collega danzatrice Charlotte Lazzari, che nel 2016 lo ha reso per la prima volta papà della piccola Lia. La coppia si è sposata nel 2018.