Chi è Charlotte Lazzari, la moglie di Kledi Kadiu

Un sorriso dolcissimo e contagioso, lunghi capelli biondi e tanto yoga, disciplina di cui è insegnante: Charlotte Lazzari è la moglie del ballerino Kledi Kadiu. I due sono legati da tantissimi anni, il loro rapporto è profondo e bellissimo e dal loro amore sono nati due figli: Lea e Gabriel.

Charlotte Lazzari, chi è la moglie di Kledi Kadiu

Classe 1992, Charlotte Lazzari è un’insegnante di yoga con un passato da ballerina. La danza è una passione che porta avanti sin da piccola: diplomata presso l’Accademia Teatro alla Scala di Milano, precedentemente ha studiato presso l’École Supérieure de Danse Rosella Hightower a Cannes. Nel suo curriculum anche la Scuola del Balletto di Toscana a Firenze e lo Staatsoper di Hannover.

L’incontro, con quello che poi sarebbe diventato suo marito, il ballerino Kledi Kadiu, è avvenuto nel 2015 a una cena. La differenza di età tra i due è grande (18 anni) ma non è un problema. Appaiono innamorati, felici e complici. Sin dall’inizio. Infatti la convivenza è arrivata presto, così come la prima figlia Lea. Le nozze sono state celebrate il 28 giugno del 2018: entrambi bellissimi, lei in un abito bianco da sogno, lui con un completo elegante. E poi quella luce negli occhi, che testimonia la felicità più grande e un sentimento profondo. Una felicità e un amore che sono raddoppiati con l’arrivo in famiglia del piccolo Gabriel, nato ad agosto del 2021.

Molto impegnata dal punto di vista lavorativo, Charlotte Lazzari ha dato vita alla piattaforma Wonder Yogi, dove tiene lezioni di yoga online. Proprio di recente ha aperto anche una sede, una gioia che ha voluto raccontare ai suoi tantissimi follower sui social.

Charlotte Lazzari, la moglie di Kledi Kadiu sui social

Se si scorre la bacheca Instagram di Charlotte Lazzari sembra proprio di sfogliare un album di famiglia: sono tantissime le immagini che la ritraggono con il marito Kledi Kadiu e con i figli, oltre a queste la si può vedere alle prese con lo yoga, nello specifico è un’insegnante di Odaka Yoga.

Il suo sorriso è bellissimo, aperto, sincero e contagioso, così come sincere sono le parole che usa per raccontarsi sia nei momenti di profonda felicità, sia quando condivide anche pensieri più complessi, che raccontano che non sempre ci si può sentire al massimo.

Una sincerità e un desiderio di condivisione che ha in comune con il marito, il ballerino Kledi Kadiu. Insieme infatti hanno voluto raccontare un percorso molto importante che stanno affrontando nella loro vita. L’ultimogenito Gabriel ha avuto problemi dopo 13 giorni dalla nascita con manifestazioni che si sono tradotte nella diagnosi di meningo-encefalite.

Un lungo racconto affidato a Instagram e fatto per essere di supporto agli altri: “Charlotte ed io abbiamo deciso di raccontare un pezzo della nostra storia sperando che questa condivisione possa essere d’esempio alle mamme e i papà che stanno percorrendo un viaggio simile al nostro”.

Un messaggio onesto e sincero, che hanno concluso con le parole più belle: “Ed è proprio per questo che abbiamo deciso di condividere la nostra storia – hanno scritto – . Quando succedono cose del genere si tocca il fondo e può essere difficile trovare la forza per tornare in superficie. La differenza possono farla le persone che si sceglie di avere al proprio fianco e i professionisti a cui si affida la crescita del proprio bambino. Non è semplice tradurre in poche righe il nostro sentire, sicuramente ci sentiamo immensamente grati per avere Gabriel al nostro fianco che ogni giorno ci insegna quanto prezioso sia il dono della vita”.