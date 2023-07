Kledi, la lettera della moglie Charlotte per il figlio: la forza nella malattia

Fonte: IPA Charlotte Lazzari, moglie di Kledi, scrive una lettera al figlio Gabriel

Sono trascorsi quasi tre anni da quando Kledi Kadiu e la moglie Charlotte Lazzari hanno accolto in famiglia Gabriel, il loro secondo figlio. Una gioia immensa che è stata travolta, però, dall’ombra della malattia.

Nulla è stato come avrebbero immaginato, eppure non si sono persi d’animo, accompagnando il piccolo in un lungo e difficile percorso di riabilitazione come solo due genitori amorevoli possono fare. Kledi e Charlotte hanno mostrato una forza che è d’esempio per tutti e che prende forma, ancora una volta, nelle parole che la donna ha condiviso su Instagram.

Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari, la forza nella malattia

Kledi Kadiu, che abbiamo imparato a conoscere e ad amare come ballerino tra le fila degli show di Maria De Filippi, è sempre stato un uomo riservato e la moglie Charlotte Lazzari non è da meno. La coppia vive un profondo amore ormai da quasi dieci anni, lo stesso che trasmettono giorno per giorno al figlio Gabriel, nato nell’estate del 2021.

Per Kledi e Charlotte è stato un nuovo, importante passo per dare ulteriore forma alla famiglia che avevano sempre desiderato, dopo la nascita della primogenita Lea a pochi mesi dall’inizio della convivenza. Ma il destino è imprevedibile e talvolta ci mette a dura prova nei modi più crudeli.

Gabriel soffre di una rara malattia, la meningo-encefalite, che porta come un enorme peso sulle sue spalle, ancora troppo piccole. Mamma e papà hanno provato e provano in tutti modi ad alleggerirlo, anche se non è semplice. Anche se non mancano i momenti di sconforto: “Ho rivissuto paura, rabbia, tristezza e vulnerabilità perché in certi momenti del ‘sei forte mamma’ non te ne fai proprio niente”, aveva scritto Charlotte a un anno dalla diagnosi. In fondo è umano.

Charlotte Lazzari, le parole d’amore di una mamma

Sin dall’inizio di questo percorso, del quale è molto difficile prevedere la fine, Kledi e Charlotte hanno fatto di tutto per Gabriel. “A 13 giorni dal parto Gabriel ha manifestato febbre e forti convulsioni, espressione di una diagnosi piuttosto complessa: meningo-encefalite. L’inizio di un calvario che ci ha davvero messi a dura prova“, aveva scritto il ballerino di origine albanese quando per la prima volta aveva deciso di raccontare tutto, “Sperando che questa condivisione possa essere d’esempio alle mamme e i papà che stanno percorrendo un viaggio simile al nostro”.

In rari casi la coppia si è esposta – soltanto una volta il ballerino è stato ospite a Oggi è un altro giorno con il suo racconto – e adesso è tornata a farlo Charlotte, a poche settimane dal compleanno del figlio che ad agosto compie 3 anni. Lo ha fatto con una lettera che è l’espressione più pura dell’amore di una mamma: “Gabriel, un giorno ti racconterò di quanto sei stato forte. Ti racconterò i momenti in cui lo siamo stati insieme ma anche quelli in cui io, non lo sono stata per niente. Lo farò perché meriti assoluta verità e per ricordarti che spesso le salite più ripide e difficili nascondono panorami che ti tolgono il fiato. Tu per me sei già quel panorama perché ogni giorno vissuto con te è uno spettacolo per cui vale la pena pagare il biglietto ❤️ “.

“Amore nostro grande”, ha risposto emozionato Kledi aggiungendo a sua volta un piccolo cuore rosso. Quello grande e innamorato di questi due giovani genitori.