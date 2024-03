Per Charlotte Casiraghi è il primo Ballo della Rosa da divorziata. E il nuovo compagno, Nicholas Mathieu, dà già forfait. Carolina di Monaco non lo sopporta

Charlotte Casiraghi, i look da favola al Ballo della Rosa

I colpi di scena sono i veri protagonisti del Ballo della Rosa 2024. A cominciare da Charlotte Casiraghi al suo primo gala da divorziata. La figlia di Carolina di Monaco si è lasciata con il marito Dimitri Rassam, anche se non hanno ancora ufficializzato. Ci si aspettava di vederla con nuovo fidanzato, Nicholas Mathieu, ma pare che non sia molto apprezzato a Corte. Altra novità è la presenza di Charlene di Monaco, anche lei non molto gradita al Ballo della Rosa dalla cognata che è l’organizzatrice. E in più è arrivata con una nuova pettinatura. Ma procediamo con ordine.

Charlotte Casiraghi senza il nuovo fidanzato al Ballo della Rosa

Charlotte Casiraghi al Ballo della Rosa 2024 è arrivata da sola. Con Dimitri Rassam il matrimonio è ormai finito e dunque non c’era ragione che l’accompagnasse al gala anche perché, sebbene nessuno di loro abbia confermato la separazione, è evidente che si sono lasciati. Tanto che la Casiraghi non si preoccupa di farsi vedere per le strade di Parigi con il suo nuovo amore, lo scrittore Nicholas Mathieu. Ma i tempi evidentemente non sono ancora maturi per presentarlo in famiglia.

Soprattutto pare che Carolina di Monaco non sia particolarmente entusiasta della nuova relazione della figlia. E non solo perché è amica dell’ormai ex consuocera, Carole Bouquet, mamma di Dimitri. Pare che la Principessa non condivida le opinioni politiche di sinistra dello scrittore e sia preoccupata del fatto che questo legame non abbia futuro e porti solo sofferenze alla figlia.

Anche perché già ci sono delle avvisaglie. Pare infatti che Nicholas Mathieu abbia ricevuto a sua volta delle critiche per questa relazione con la monegasca. Infatti, è stato accusato di essersi imborghesito e lui prontamente abbia risposto: “Non mi devo sentire in colpa per i miei gusti di lusso”, attirandosi ulteriori commenti sprezzanti.

Così, probabilmente per evitare motivi di tensione, Charlotte ha preferito andare al Ballo della Rosa da sola, senza accompagnatori. Non è la prima volta, ma non sembrava felice durate il gala. Il suo viso tradiva una certa preoccupazione, affrontare un divorzio, per quanto voluto, non è mai facile. Ma forse c’è dell’altro, magari un po’ di invidia per il fratello Pierre Casiraghi, felicemente sposato con Beatrice Borromeo da anni.

Charlotte Casiraghi seduce ma “l’abito è terribile”

Anche se il cuore è in tumulto, Charlotte ha dato il meglio di sé con l’abito sottoveste di Chanel. Si tratta di un vestito a spalline sottili color ghiaccio con corpetto scintillante, gonna lunga dallo spacco frontale profondo che ha abbinato a delle scarpe nere con cinturino alla caviglia.

Molto studiata l’acconciatura con ciocche raccolte attorno alle orecchie e il make up che punta sullo sguardo con una lunga riga nera, mentre le labbra sono lasciate naturali.

Per quanto il look fosse curato e seducente, non sono mancate delle critiche. Qualcuno scrive sui social: “È una bellezza naturale, ma questo abito è terribile. Le sue scelte di abbigliamento non sono sempre le migliori”. E ancora: “È di una bellezza così naturale che avrebbe potuto fare una scelta migliore per quanto riguarda il vestito”; “Questo vestito è totalmente deludente“.

Charlene di Monaco, ospite insolita

Se Charlotte Casiraghi delude nel look, Charlene di Monaco fa scintille nel vero senso della parola (guarda le foto). Inaspettatamente la Principessa ha partecipato al Ballo della Rosa, di solito lo diserta per non turbare Carolina. Ed è sicuramente la più bella della serata. Charlene indossa una tuta scintillante di Elie Saab e sfoggia un nuovo caschetto biondo, interpretando perfettamente il tema della festa, ossia la Disco.

Anche Alexandra di Hannover col fidanzato DJ si sforza ed è estremamente raffinata con un lungo abito nero con grande fiocco sul décolleté. L’outfit d’alta moda è firmato Celine ma è più adatto a una “colazione da Tiffany” che a una festa in discoteca.