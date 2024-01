Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam divorziano: lei lo ha lasciato

Fonte: Getty Images Dimitri Rassam e Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam starebbero divorziando. A porre fine al loro matrimonio sarebbe stata lei dopo l’ennesimo litigio. Il motivo? La loro vita familiare è inesistente.

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam divorziano

Dunque, Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sarebbero definitivamente lasciati dopo cinque anni di matrimonio e un figlio, Balthazar. Una notizia che lascia attoniti, anche se la coppia ha sempre dato adito a pettegolezzi su tensioni e crisi. Ma procediamo con ordine.

Dopo lo scandalo del contabile che ha colpito Alberto e Charlene di Monaco, adesso tocca a Charlotte Casiraghi ad essere nel mirino del gossip. La figlia di Carolina di Monaco è al centro dei rumors per la fine della sua storia d’amore con Dimitri Rassam. Eppure nessuno lasciava presagire un tale epilogo.

Infatti, Charlotte è apparsa serena e tranquilla qualche giorno fa alla sfilata Haute Couture di Chanel durante la Paris Fashion Week. Bellissima e chic in jeans e cappotto pied de poule, la Casiraghi è arrivata al défilé concedendosi ai fotografi, sempre col sorriso sulle labbra. Certo, era sola, di Dimitri nemmeno l’ombra. Ma d’altro canto, ognuno ha i suoi impegni professionali. Senza contare che Charlotte ha ignorato perfino la sorellastra Alexandra di Hannover, anche lei da Chanel.

Dunque, la notizia che Charlotte Casiraghi abbiamo lasciato suo marito Dimitri Rassam è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Anche se la storia della coppia ha conosciuto momenti difficili, almeno secondo quanto riferiscono le malelingue. Da quando si sono sposati, ciclicamente si parla di crisi. Ma questa volta sembra definitivamente finita.

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, l’ultimo fatale litigio

Pare che la decisione di separarsi sia stata presa dalla figlia di Carolina dopo l’ennesimo litigio. Il motivo? Lei gli rinfaccia che non hanno una vita familiare. In effetti, entrambi hanno lavori impegnativi che li porta spesso fuori casa. Dimitri è sempre più impegnato a promuovere i film che produce e Charlotte si divide tra il ruolo di brand ambassador, gli impegni col Principato e la sua carriera di intellettuale. In effetti, in pochissime occasioni appaiono insieme e questo ha alimentato negli anni i rumors di tensioni tra marito e moglie.

In pratica conducono due vite parallele e la Casiraghi proprio non lo sopporta. Anche perché in ballo ci sono i figli. O meglio un bambino della coppia, Balthazar, ma entrambi hanno lui una figlia e lei un figlio da altre relazione. Il divorzio e la separazione sono esperienze quindi che sia Dimitri e Charlotte hanno già vissuto.

Tempo fa, circolavano voci che la coppia aveva deciso di avere un altro bebè, anzi a un certo punto si era convinti che Charlotte fosse incinta e che questa gravidanza avrebbe permesso di superare le tensioni coniugali. Ma la notizia si rivelò falsa e la coppia è andata avanti come se nulla fosse. Ma adesso pare proprio che non ci sia più margine per una riconciliazione.