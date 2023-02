Charlotte Casiraghi incinta, tensioni col marito: “Non può perdonarlo”

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo in dolce attesa: look a confronto

Non si placano le tensioni tra Charlotte Casiraghi e suo marito Dimitri Rassam, malgrado da oltre un mese circoli la notizia che lei è incinta del loro secondo bebè. Anche per la figlia di Carolina di Monaco si tratterebbe della terza gravidanza, infatti il primo figlio l’ha avuto con l’attore Gad Elmaleh.

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam in crisi

Da quando si sono sposati nel 2019, Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam hanno avuto una relazione contrastata, fatti di alti e bassi. Sono più volte diventati protagonisti della cronaca rosa grazie a rumors su presunte crisi e immanenti divorzi, alimentati anche dal fatto che conducono vite piuttosto indipendenti l’uno dall’altra. Raramente infatti si vedono insieme ad eventi mondani. Qualche volta lei ha accompagnato Dimitri, produttore cinematografico, sul red carpet di Cannes. E lui è comparso di tanto in tanto a qualche gala nel Principato, come l’imperdibile appuntamento del Ballo della Rosa. Ma nulla più.

In pubblico Charlotte e Dimitri non manifestano mai il loro affetto reciproco e si mantengono piuttosto distaccati. Questo atteggiamento freddo ha contribuito ulteriormente a rinvigorire le voci che li vorrebbero da sempre sull’orlo di una crisi definitiva.

Nemmeno la terza gravidanza della Casiraghi è stata in grado di mettere a tacere i pettegolezzi sulla coppia, soprattutto in considerazione del fatto che fonti vicine a Palazzo hanno dichiarato che perfino Carolina di Monaco alla notizia della dolce attesa della figlia si è detta molto preoccupata, visto la sua situazione matrimoniale.

Charlotte Casiraghi, consultato il legale per il divorzio

Stando a quanto riportato tempo fa dal magazine Voici, Charlotte avrebbe seriamente pensato di separarsi dal marito, consultando persino il legale di famiglia in merito a un divorzio consensuale ad appena un anno e mezzo dal matrimonio e dalla nascita del piccolo Balthazar, primo figlio della coppia.

Uno dei motivi che avrebbero spinto la Casiraghi verso questa drastica decisone sarebbe stata la presunta infedeltà di Dimitri Rassam. Una fonte vicina a Charlotte aveva dichiarato: “Ha saputo che flirtato con un’altra durante l’estate e non può perdonarlo”. Ad aggravare la situazione, ci sarebbero anche questioni finanziarie. Infatti, pare che la monegasca sia stata coinvolta dal marito in un investimento cinematografico poi naufragato. Da qui la scelta di separarsi.

Allora fu Carolina di Monaco a intervenire per salvare il matrimonio della figlia, insistendo sui principi della fede cattolica e sulle tradizioni del Principato. Charlotte decise di restare col marito ma la relazione pare non sia più tornata come prima.

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, il gelo continua

Da qui la scelta di provare ad avere un altro figlio nel tentativo di ravvivare il loro rapporto, ma stando alle ultime indiscrezioni con scarso successo, visto che Dimitri ha lasciato solo la moglie volando a Hollywood per lavoro. Anche se solo per poco tempo.

La situazione di coppia dunque non sarebbe molto migliorata e stando alla stampa francese potrebbe approfittarne l’ex di lei, Gad Elmaleh, che pare non abbia mai abbandonato la speranza di riallacciare i rapporti con la Casiraghi, sebbene oggi anche lui sia fidanzato.