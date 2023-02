Charlotte Casiraghi incinta: giacca da 11.568 euro. Beatrice Borromeo sparisce

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo in dolce attesa: look a confronto

Charlotte Casiraghi è tornata in pubblico e ha stregato tutti con un look total black, ovviamente firmato Chanel di cui è brand ambassador. La figlia di Carolina di Monaco sarebbe incinta del terzo figlio ma di suo marito Dimitri Rassam nemmeno l’ombra. Ma lei può contare sulla sua famiglia, i fratelli Andrea e Pierre Casiraghi con la moglie Beatrice Borromeo e lo zio Alberto di Monaco anche lui in solitaria, senza la sua Charlene di Monaco.

La riunione di famiglia a Montecarlo è dovuta alla première del film Les gardiennes de la planète, al Grimaldi Forum. Alberto di Monaco ha voluto accanto a sé i giovani membri della sua famiglia per un appuntamento glamour che tocca un tema a lui molto caro, il benessere del pianeta. Il Principe era risultato positivo al Covid e per questo non aveva potuto partecipare alle celebrazioni di Santa Devota, al suo posto se l’è cavata egregiamente Charlene di Monaco che però non è voluto comparire in questa occasione accanto al marito.

Charlotte Casiraghi, giacca Chanel da 11.568 euro

A sostituirla ci ha pensato la splendida Charlotte Casiraghi. L’ultima volta che si è mostrata in pubblico era durante la settimana dell’alta moda a Parigi quando, indossando un tailleur in tweed rosa, ha mostrato per la prima volta un accenno di pancino dovuto alla terza gravidanza.

Alla prima del documentario sui cetacei, Charlotte si è presentata con un look total black di Chanel. Si inizia con un giubbotto trapuntato in pelle di vitello nera, che ha opportunamente riciclato, anche perché costa la bellezza di 11.568 euro circa, che ha abbinato a un paio di pantaloni in seta di raso con pence strategiche sul pancino in modo da camuffare perfettamente le curve arrotondate, gamba ampia e lunga oltre le caviglie lasciando intravvedere la punta delle scarpe. Unica nota di colore è la borsa, una classica Chanel con manico a catena, color lilla.

Charlotte Casiraghi incinta e sola

La Casiraghi è apparsa sorridente e felice mentre posa accanto ad Alberto per le foto ufficiali. È davvero raggiante malgrado suo marito Dimitri Rassam non sia con lei. Il produttore cinematografico è volato a Hollywood per promuovere i suoi film, lasciando sola la moglie. Questa distanza è stata interpretata come la prova che tra i due ci siano ancora tensioni, a conferma anche delle indiscrezioni sulla gelida accoglienza della gravidanza da parte di Carolina di Monaco.

Beatrice Borromeo sfida Charlotte Casiraghi nel look

Tornando alla serata di gala, Charlotte è indubbiamente la più bella della serata, anche se a sfidarla c’è un’icona di stila quale è Beatrice Borromeo. Questa volta la moglie di Pierre Casiraghi opta per un golf nero con fiocco al collo e maxi gonna in tartan, ovviamente di Dior, di cui è brand ambassador.

La Borromeo non tradisce le aspettative ed è sempre molto raffinata nei suoi look, ma questa volta Charlotte Casiraghi è inarrivabile.