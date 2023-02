“Charlotte Casiraghi incinta e suo marito Dimitri Rassam l’abbandona”

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo in dolce attesa: look a confronto

Charlotte Casiraghi è incinta del terzo figlio e suo marito Dimitri Rassam è volato a Hollywood per un tempo che resta ancora indefinito. Il produttore cinematografico infatti ha postato sul suo profilo Instagram una foto dalla California che conferma la separazione, almeno fisica, dalla moglie.

Charlotte Casiraghi incinta, il marito fugge

Charlotte Casiraghi aspetta il terzo bebè. Infatti è già mamma di Raphaël Elmaleh, avuto dall’attore Gad Elmaleh, Balthazar Rassam. Dunque, lei e il marito Dimitri attendono il secondo figlio, anche se il produttore è a sua volta papà di una bambina Darya, nata da una precedente relazione. Insomma, la loro è un perfetto esempio di famiglia allargata.

Alla gravidanza manca solo l’ufficialità, ma il pacino mostrato da Charlotte durante la sfilata di Chanel nella settimana dell’alta moda lascia pochi dubbi. La dolce attesa però non ha fermato gli impegni di lavoro di Dimitri Rassam che è partito per Hollywood lasciando sola la moglie a badare agli altri figli. Il produttore cinematografico, e figlio della bellissima attrice Carole Bouquet, sta promuovendo il suo film sui tre moschettieri e probabilmente è in trattativa per realizzare il secondo capitolo della saga.

A conferma che Dimitri è partito, c’è la foto di un’alba a Hollywood che lui ha postato sul suo profilo Instagram. Nessun commento da parte sua, se non l’emoticon di una tazza di caffè che racconta la levataccia cui probabilmente è stato costretto a causa dei suoi impegni di lavoro. Nessuna risposta da parte di Charlotte, anche se la monegasca non usa i social e dunque non avrà modo di tenere sott’occhio quello che pubblica la sua dolce metà.

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam distanti: voci di crisi

D’altro canto, Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam hanno sempre condotto vite molto indipendenti. Raramente si vedono assieme agli eventi pubblici. Lei qualche volta lo ha accompagnato sul red carpet di Cannes, lui a qualche festa del Principato, come il Ballo della Rosa. La loro reciproca freddezza ha alimentato nel corso degli anni voci di crisi sulla coppia sempre in procinto di divorziare, indiscrezioni puntualmente smentite. In effetti i due non hanno mai manifestato apertamente il loro reciproco affetto, entrambi tengono molto alla privacy.

Sta di fatto che qualcosa di vero sulle tensioni all’interno del loro matrimonio però ci deve essere. Il magazine Voici che per primo ha notato la fuga di Dimitri Rassam che avrebbe momentaneamente abbandonato Charlotte sottolinea come marito e moglie vivano spesso separati, perché presi dai loro impegni di lavoro e in particolare mette in evidenza come la Casiraghi viva “nel principato con i figli, dove si dedica, nel tempo libero, alla filosofia, sua passione”. Mentre Dimitri è un “produttore cinematografico iperattivo e la raggiunge puntualmente tra soggiorni professionali a Parigi o all’estero”. Questo spiegherebbe il post ad Hollywood.

Carolina di Monaco e Carole Bouquet non approvano la gravidanza

Però, altri rumors insistono sulla freddezza della coppia. Pare infatti che quando Carolina di Monaco, mamma di Charlotte, ha appreso della gravidanza non sia stata per niente felice, preoccupata proprio dal matrimonio della figlia che sarebbe tutt’altro che idilliaco.

Dello stesso avviso Carole Bouquet, mamma di Dimitri, che in una recente intervista ha chiarito che non ha intenzione di badare a tempo pieno ai nipotini, nemmeno quelli che stanno per arrivare.