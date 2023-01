Charlotte Casiraghi incinta, è magnifica: dal tailleur rosa spunta il pancino

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo in dolce attesa: look a confronto

Charlotte Casiraghi, incinta per la terza volta, ha fatto la sua comparsa alla sfilata di Chanel in occasione della Paris Fashion Week, dove indossava un graziosissimo tailleur pantaloni rosa e bianco. E per la prima volta si è visto il pancino.

Charlotte Casiraghi incinta, il pancino si vede per la prima volta

Dopo l’uscita pubblica all’inaugurazione del Festival del circo di Montecarlo con sua zia Stéphanie e suo figlio Raphaël, in cui le forme arrotondate della gravidanza erano ben nascoste sotto il cappotto a scacchi, Charlotte Casiraghi è tornata in pubblico e lo ha fatto per assistere alla sfilata Chanel Haute Couture a Parigi, di cui è brand ambassador.

Charlotte Casiraghi, il tailleur rosa di Chanel

Charlotte, incinta del terzo figlio, è semplicemente magnifica mentre sfoggia il perfetto tailleur di primavera, dai colori pastello. Si tratta di un completo giacca e pantaloni, il vero trend per le giovani generazioni di teste coronate (anche se la Casiraghi non ha ereditato alcun titolo nobiliare).

Il tweed è come sempre il tessuto chiave di Chanel, anche per questo tailleur, splendidamente indossato da Charlotte, rosa e bianco, composto da un blazer classico con tasche applicate, a monopetto con bottoni gioiello che la figlia di Carolina di Monaco porta slacciati solo quando è seduta accanto al Vanessa Paradis per assistere al défilé. Sotto la giacca, c’è una semplice t-shirt bianca con scollo arrotondato. I pantaloni invece sono dritti e lunghi fino alla caviglia. La scelta degli accessori è perfetta: borsa rosa shocking di Chanel e stivaletti con piccole borchie, neri per creare contrasto col resto del look.

Fonte: Getty Images

Malgrado le forme del tailleur siano ampie e morbide, Charlotte Casiraghi non riesce più a nascondere il pancino che si intravede per la prima volta. Non è molto pronunciato, anche se dovrebbe essere già al secondo trimestre. Infatti, la figlia di Carolina ha annunciato alla famiglia la sua gravidanza durante la festa di capodanno e di solito queste liete notizie vengono date al compimento dei primi tre mesi.

Charlotte Casiraghi, il rosa camelia svela il sesso del bebè?

Come la collana di ametista ci rivelava la gravidanza, così il colore rosa camelia scelto dalla rampolla monegasca potrebbe indicarci il sesso del nascituro. Charlotte Casiraghi è già mamma di due maschi, Raphaël Elmaleh, avuto con l’attore comico Gad Elmaleh, e Balthazar Rassam, nato dall’amore per suo marito Dimitri Rassam. Secondo indiscrezioni, il suo desiderio sarebbe quello di avere una femminuccia e può essere che sia stato esaudito.

D’altro canto, però, come ci ricorda Vogue, il rosa camelia è un colore tipico di Chanel. Coco amava molto questo fiore e lo ha legato al suo brand dal 1923 appuntandolo a un abito. E da quel momento è ritornato sotto svariate forme e motivi nelle creazioni della maison.

In ogni caso, Charlotte Casiraghi è splendida e raggiante e il look che ha scelto è perfetto per lei. Davvero supera se stessa e probabilmente batte anche la cognata, Beatrice Borromeo, che si è vista alla sfilata di Dior dove qualcuno ha insinuato che sotto la cappa si nascondesse anche per lei un pancino arrotondato. Ma al momento non circolano altre indiscrezioni. Nel frattempo l’unica gravidanza annunciata ufficialmente nel 2023 tra le famiglie di sangue blu è quella di Eugenia di York.