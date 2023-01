Nuova gravidanza a Palazzo: Kate Middleton festeggia

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Nuova gravidanza a Buckingham Palace, finalmente una notizia serena per Re Carlo, William e Kate Middleton. Eugenia di York ha annunciato di aspettare il secondo figlio. Dopo il fango gettato da Harry sulla Famiglia Reale con la sua autobiografia Spare, il Palazzo può concentrare l’attenzione su un evento positivo.

Eugenia di York incinta, l’annuncio ufficiale

Eugenia di York, secondogenita del Principe Andre a e Sarah Ferguson, ha annunciato che lei e suo marito Jack Brooksbank aspettano il loro secondo figlio. La coppia infatti ha già un bambino, August, di due anni, e tredicesimo in linea di successione.

Il nascituro è il primo bebè che vedrà la luce dopo la morte della Regina Elisabetta. L’annuncio ufficiale rilasciato da Buckingham Palace recita: “La principessa Eugenie e il signor Jack Brooksbank sono lieti di annunciare che aspettano il loro secondo figlio quest’estate. La famiglia è felicissima e August non vede l’ora di diventare un fratello maggiore”.

La gioia di Kate Middleton e della Famiglia Reale

Pochi istanti dopo la pubblicazione del documento, Eugenia ha condiviso sulla sua pagina Instagram una tenerissima foto del piccolo August mentre le bacia la pancia. E ha commentato: “Siamo così felici di condividere la notizia che quest’estate ci sarà un nuovo arrivo in famiglia”. Subito dopo nonna Fergie ha voluto condividere la sua gioia nell’apprendere l’arrivo di un nuovo nipotino.

Al momento non si sa se si tratta di un maschietto o di una femminuccia, ma di certo la notizia di questa gravidanza ha fatto tirare il fiato alla Famiglia Reale, e in particolare a William e Kate Middleton continuamente bersagliati da Harry, che finalmente ha un motivo per gioire e per presentare ai sudditi una notizia positiva.

Eugenia di York e il legame con Harry

Eugenia di York è cugina di primo grado di William e Harry ed è particolarmente legata a quest’ultimo. Forse è stata l’unica con cui Meghan Markle e consorte hanno mantenuto un rapporto urbano. Eugenia ha sempre cercato di comprendere e difendere il secondogenito di Carlo e Diana. È volata persino a Los Angeles per dare il suo sostegno a Harry durante una delle ennesime liti con la moglie di cui è emersa qualche indiscrezione.

Ora tocca proprio a lei risollevare la Famiglia Reale in questo contesto molto difficile, non solo a causa di Harry e delle sue rivelazioni in Spare ma anche a causa degli scandali riguardanti la condotta di suo padre Andrea che dopo la morte della Regina Elisabetta ha perso il suo unico punto di sostegno nella Famiglia Reale. Carlo e William infatti sono stati inflessibili con lui.