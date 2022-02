Meghan Markle e Harry, è divorzio: lui se ne va con la Principessa e lei non lo sopporta

Meghan Markle seduce in rosso con spacco e scollatura da urlo

Sembra che l’idillio tra Meghan Markle e Harry cominci a scricchiolare e già si parla di un possibile divorzio. Ha fatto molto discutere il fatto che il Principe si sia fatto vedere da solo, senza moglie, o meglio in compagnia della Principessa Eugenia di York, al Super Bowl. Perché Meghan si è persa un evento mediatico così importante? Perché i Sussex non hanno sfruttato la loro immagine pubblica, dato che ogni volta che si mostrano insieme fanno scintille?

Meghan e Harry in crisi

La prima risposta che è stata data a queste domande è che Harry e Meghan Markle siano ai ferri corti e che lui stia riallacciando i rapporti con la sua famiglia tramite una delle poche amiche che gli è rimasta, sua cugina Eugenia di York. In effetti, la Principessa si è molto esposta venendo in soccorso di Harry e mostrandosi con lui, a riprova che lo sostiene ed è pronta ad aiutarlo.

D’altro canto, non è la prima volta che emergono voci di crisi nella coppia. Addirittura poco dopo la Megxit circolavano indiscrezioni su un piano di separazione, appoggiato anche dalla Regina, che avrebbe permesso al Principe di tornare a Londra ed essere reintegrato nella Monarchia senza lasciare “macchie” sul suo curriculum. E recentemente Thomas Markle è tornato sull’argomento.

Meghan si rifiuta di tornare a Londra

A proposito di un possibile ritorno dei Sussex in Gran Bretagna in occasione del giubileo per i 70 anni di regno di Elisabetta, sembra che Meghan abbia imposto il suo veto. Stando a quanto riporta il Daily Mail, Lady Markle non avrebbe intenzione di rimettere piede a Londra per nulla al mondo. Del resto, non ha accompagnato il marito nemmeno per i funerali del nonno, il Principe Filippo. Lo scorso aprile si è potuta scusare perché era incinta di Lilibet, che per altro la Regina non ha mai incontrato, ma ora cosa potrebbe inventarsi?

Dunque, anche questo fatto sarebbe motivo di attrito nella coppia. Sempre secondo quanto riportano gli esperti reali, Meghan Markle non ha nessuna intenzione di ritornare nel Regno Unito e non le importa nulla di come la giudicano in Inghilterra, perché conquistare il pubblico britannico sarebbe una causa persa. La sua intenzione, secondo quanto si legge sul Daily Mail, è conquistare la scena politica americana. Ma se sono davvero queste le sue intenzioni, perché non mostrarsi con Harry ad un evento così caro agli USA come il Super Bowl? Perché lo ha lasciato andare con sua cugina, stabilendo una forte connessione con la Famiglia Reale?

Harry preferisce Eugenia a Meghan

L’unica spiegazione che i ben informati hanno trovato è che le cose tra lei e Harry non vanno come dovrebbero. E forse sapendo della presenza di Eugenia ha voluto evitare a tutti i costi di incontrarla, anche in un’occasione così informale, lanciando un chiaro messaggio alla Famiglia Reale, ossia che per lei è acqua passata e che non sopporta l’idea di tornare anche se solo per breve tempo alla vita che faceva prima con suo marito Harry.

Mentre il fatto che Harry abbia voluto incontrare la cugina potrebbe significare che il Principe senta la mancanza della sua esistenza precedente dove aveva un ruolo bene preciso, anche se in secondo piano rispetto a William e Kate. Ora invece che obiettivo ha, se non quello di fare milioni per mantenere la sua famiglia? Forse Harry ha davvero preferito la cugina Principessa a sua moglie Meghan. Per altro fu Eugenia a combinare l’incontro tra lui e la Markle.