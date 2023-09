Meghan Markle, look quasi low cost e gambe scoperte agli Invictus Games 2023

Dopo le continue voci di crisi, tra Harry e Meghan Markle sembra tornato del tutto il sereno. La coppia, infatti, è apparsa molto affiatata agli Invictus Games 2023, dove la duchessa ha mostrato tutta la sua bellezza con outfit ricercati, che hanno esaltato la sua avvenenza. Malgrado i tanti impegni dovuti alla partecipazione della coppia all’importante evento sportivo, i duchi sono riusciti anche a ritagliarsi un momento speciale per festeggiare il compleanno del principe Harry in una location del tutto insolita. Infatti per celebrare il giorno più importante del duca di Sussex la coppia reale ha scelto di passare una piacevole serata in una birreria.

Dopo aver portato a termine i propri impegni agli Invictus Games, Harry e Meghan Markle avrebbero scelto di passare dell’altro tempo da soli. La meta scelta dalla coppia per una fuga d’amore lampo sarebbe il Portogallo. La decisione di scegliere proprio questa location europea avrebbe a che fare con la famiglia reale inglese.

Harry e Meghan Markle in Portogallo per una fuga d’amore?

Harry e Meghan Markle sono nuovamente al centro di una polemica. Infatti sarebbero state rese note alcune e-mail compromettenti per l’immagine della coppia, che risalgono al periodo in cui i due stavano girando il loro famoso documentario per Netflix. Inoltre alcune foto in posa seducente della duchessa hanno sorpreso i detrattori della coppia, facendo ipotizzare, anche, che l’attrice potesse fare ritorno sul set della fortunata serie televisiva Suits.

Harry e Meghan Markle, però, sembrano non curarsi delle polemiche e hanno deciso d’organizzare una romantica fuga d’amore in Portogallo, prima di fare ritorno in California. Oltre a rilassarsi nel caldo paese europeo sembra che la coppia reale abbia preso parte a un incontro segreto, mentre si trovava in vacanza, come riportato dal Mirror.

Secondo alcune indiscrezioni, i duchi di Sussex avrebbero incontrato in Portogallo la Principessa Eugenia di York e il marito Jack Brooksbank. I due passano spesso del tempo nello stato europeo, visto che l’uomo d’affari ha degli interessi lavorativi in Portogallo. Harry e Meghan avrebbero incontrato la cugina e il consorte nel villaggio di Melides, nella regione dell’Alentejo, a sud di Lisbona. Di cosa avranno parlato i due principi inglesi? Secondo le indiscrezioni la permanenza della coppia reale in terra portoghese sarebbe stata una vera operazione top secret, tenuta il più possibile nascosta ai media dai duchi di Sussex.

I duchi di Sussex avvistati in Portogallo? Le testimonianze

Secondo le indiscrezioni, Harry e Meghan Markle si sarebbero recati in Portogallo, subito dopo la fine degli Invictus Games. Il giornale portoghese Nova Gente ha raccontato che la coppia sarebbe rimasta in terra portoghese dal 16 al 20 settembre e avrebbe viaggiato senza i figli, Archie e Lilibet. La coppia reale inglese avrebbe tenuto il più possibile nascosta la permanenza in Portogallo, une vera e propria operazione top secret.

Inoltre i duchi di Sussex si sarebbero diretti subito dalla cugina del Principe, la Principessa Eugenia. La coppia reale, quindi, avrebbe passato il suo tempo in terra portoghese in compagnia degli esponenti della famiglia reale inglese.

Alcuni testimoni avrebbero avvistato la coppia in aeroporto, pronta a rientrare in Inghilterra e, da lì, negli Stati Uniti. La duchessa, secondo la testimonianza di chi si trovava in aeroporto sarebbe sembrata piuttosto stanca.