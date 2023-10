Meghan Markle, look quasi low cost e gambe scoperte agli Invictus Games 2023

Tra Harry e Meghan Markle sembra sia tornato il sereno. Da mesi, infatti, si vociferava di una crisi tra i due Duchi, che sembravano sempre più lontani. Il figlio di Re Carlo III, infatti, ha partecipato a diversi eventi lontano da casa, mentre Meghan Markle è rimasta in California con i bambini. Inoltre, la Duchessa è stata vista senza il vistoso anello di fidanzamento, facendo pensare, ancora di più, a un’evidente lontananza tra i due. Ma agli Invictus Games, la coppia è sembrata più innamorata che mai e la successiva fuga d’amore in Portogallo ha confermato la forte intesa dei Duchi.

Harry e Meghan Marke di recente si sono recati a New York, per un evento sociale, il World Mental Health Day Festival. Una scelta presa dalla coppia per presenziare alla manifestazione, però, ha alzato un nuovo polverone.

Harry e Meghan Markle: convoglio di 7 macchine per pochi metri

Harry e Meghan Markle hanno lasciato Londra e la casa reale inglese nel 2020 per cominciare una nuova vita, prima in Canada e poi a Los Angeles. Qui i Duchi di Sussex hanno fondato un’associazione benefica: la Archewell. Quest’associazione porta avanti diversi progetti benefici che stanno a cuore all’ex coppia reale, tra cui l’impegno contro le malattie mentali. Proprio per promuovere questa battaglia sociale, l’ente benefico dei Duchi di Sussex ha organizzato nei giorni scorsi un World Mental Health Day Festival a New York.

Si tratta del primo evento in presenza dell’importante associazione a cui hanno preso parte, ovviamente, anche Harry e Meghan Markle. Per recarsi all’evento benefico, però, i Duchi di Sussex hanno scelto una modalità che non è passata inosservata e ha riscosso diverse critiche. Per spostarsi da un garage nei pressi dell’Equinox Hotel in Hudson Yards, nella trentatreesima strada, al luogo che ospitava il summit, sempre nella stessa via, la coppia ha impiegato un convoglio di sette macchine, scortate, inoltre, dalla polizia.

La scelta di un convoglio così importante non è piaciuta agli ambientalisti, visto il maggiore consumo di carburante e, di conseguenza, le importanti emissioni nocive per l’ambiente. Scegliere un seguito a due ruote di ben 7 macchine va contro le lotte per l’ambiente portate avanti dalla stessa coppia.

Il percorso in macchina di Harry e Meghan Markle a New York

I Duchi di Sussex hanno organizzato un importante evento per sensibilizzare sul tema della salute mentale: il World Mental Health Day Festival a New York. Per raggiungere la manifestazione la coppia è partita da un hotel che si trovava solo a circa 60 metri dalla meta finale, nella stessa strada. Visto il senso unico contrario della via, però, Harry e Meghan Markle hanno dovuto fare il giro dell’isolato e rimettersi nella stessa strada da cui sono partiti. Per fare questo breve tragitto la coppia si è mossa, scortata dalla polizia e da 7 auto con i vetri oscurati.

La scelta è stata presa, probabilmente, anche a causa di quanto accaduto durante l’ultima visita dei Duchi a New York, in cui la coppia ha denunciato di essere stata inseguita dai paparazzi.

Al summit, la Duchessa ha indossato un completo bianco con spalle scoperte, mentre il Duca ha optato per il blu. L’apparizione dei Duchi di Sussex, però, è stata in parte messa in ombra da una scaltra mossa dei cognati William e Kate Middleton.