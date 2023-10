William e Kate Middleton rovinano i piani di Harry e Meghan Markle

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look di ottobre che fanno tendenza

Il Principe William e la moglie Kate Middleton ancora contro il Principe Harry e la sua dolce metà Meghan Markle. Le due coppie non sono riuscite a trovare un punto d’incontro neppure dopo la morte della Regina Elisabetta e in occasione della Giornata della salute mentale, che ricorre il 10 ottobre, il futuro erede al trono e la consorte hanno deciso di sfidare il secondogenito di Re Carlo e Lady Diana e l’ex attrice americana.

Giornata della salute mentale: William e Kate sfidano Harry e Meghan

I Principi di Galles William e Kate hanno annunciato i loro piani per la Giornata della salute mentale. La coppia reale aiuterà a ospitare un forum per i giovani insieme ad un ente di beneficenza e ad una stazione radiofonica di punta a Birmingham, nel Regno Unito, come riporta Kensington Palace. Avrà luogo proprio mentre nel corso della stessa giornata Meghan Markle e il Principe Harry ospiteranno il loro forum su questo delicato argomento a New York.

L’evento del Principe William e Kate Middleton, denominato Exploring our Emotional Worlds, riunirà, come fa sapere una nota “100 giovani delegati nominati da dieci importanti enti di beneficenza per la salute mentale e il coinvolgimento dei giovani per avviare una conversazione su come gestiscono le proprie emozioni e su come possono essere supportati per costruire la propria resilienza. e fattori protettivi come relazioni sane che rendono più facile superare gli ostacoli sulla strada nel corso della vita”.

Da palazzo aggiungono che conterrà “volti famosi di Radio 1 e dello spazio più ampio sulla salute mentale” e offrirà uno spazio ai giovani “per parlare delle specifiche sfide di salute mentale che la loro generazione deve affrontare, esplorare cos’altro potrebbero fare per comprendere e gestire le proprie emozioni e discutere le soluzioni che potrebbero aiutarli a prendersi cura, al meglio, del proprio benessere mentale e di quello degli altri”.

L’annuncio di questo evento è arrivato poco dopo quello di Meghan Markle e il Principe Harry, anche loro molto attivi nell’ambito della beneficenza. Il Duca e la Duchessa di Sussex saranno a New York il 10 ottobre per il primo evento live della loro Fondazione Archewell, che fornirà una piattaforma per i genitori che affrontano le sfide della salute mentale nell’era digitale. È stato organizzato il The Archewell Foundation Parents’ Summit: Mental Wellness in a Digital Age per dare voce alle famiglie e aiutarle a costruire un mondo online più sicuro per bambini e adolescenti.

Al summit parteciperanno genitori che hanno subito una tragica perdita legata all’uso dei social media da parte dei propri figli. Meghan e Harry hanno lavorato dietro le quinte con i genitori coinvolti nell’evento. “Le famiglie si sono impegnate con la Fondazione Archewell nell’ultimo anno, rafforzando la comunità e guidando verso soluzioni”, ha detto mercoledì a People un portavoce degli ex membri della famiglia reale inglese. “Insieme, sono uniti nella loro missione di condividere esperienze personali, dati e ricerche per garantire che lo stesso non accada ad altre famiglie”.

Il rapporto oggi tra William e Kate e Harry e Meghan

Stando ad alcune indiscrezioni riportate da US Weekly William e Kate non hanno alcuna intenzione di riavvicinarsi ad Harry e Meghan. “Kate non ha alcun desiderio di comunicare né con Harry, né con Meghan. Sono accadute troppe cose e lei non è ancora pronta”, ha riferito un insider che ha aggiunto: “William vuole che il suo rapporto con il fratello migliori, ma al momento non si parlano. Quando ciò accadrà è ancora incerto”.