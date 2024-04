Fonte: IPA Kate Middleton

La Pasqua è stata molto diversa per la Famiglia Reale, considerando che Re Carlo è tornato in pubblico, ma non Kate Middleton. Assente anche il Principe William, che ha messo al primo posto la salute della moglie. Stando alle ultime notizie, proprio il Principe e la Principessa del Galles avrebbero chiesto a Harry e Meghan di portare i propri figli in visita, ovvero Archie e Lilibet. Un modo per appianare la faida e dimenticare il passato?

Kate Middleton, la richiesta per Harry e Meghan Markle

Secondo un esperto Reale in esclusiva per il Mirror, Kate Middleton e il Principe William vorrebbero finalmente voltare pagina e avvicinarsi molto di più ai loro nipotini, ovvero Archie e Lilibet, i figli del Principe Harry e di Meghan Markle. Il Duca e la Duchessa del Sussex hanno un pessimo rapporto con la Famiglia Reale al momento: Kate e William, però, hanno cercato di risolvere questo problema, esortando la coppia a portare in visita il Principe Archie e la Principessa Lilibet.

Il risultato? Meghan Markle avrebbe puntato i piedi, rifiutando l’invito. Ricordiamo che l’ultima volta in cui la famiglia si è mossa al gran completo dalla California è stato in occasione del Giubileo di Platino della defunta Regina Elisabetta II. Nel settembre 2022, Meghan e Harry avrebbero voluto portare i figli nel Regno Unito, ma, alla fine, per motivi di sicurezza, hanno preferito evitare. Al momento, la Principessa del Galles, assente al servizio di Pasqua, dove è stato invece presente Re Carlo, si è sottoposta alla chemioterapia preventiva, dopo aver annunciato al mondo di avere il cancro.

Harry e Meghan non sapevano del cancro di Kate

L’ipotesi che il Principe Harry e Meghan Markle non sapessero del cancro di Kate Middleton, in ogni caso, si fa sempre più concreta. Potrebbero averlo scoperto proprio dopo l’annuncio: di fatto, sarebbero stati gli ultimi Reali a conoscere le condizioni della Principessa del Galles. I fratelli potrebbero fare ammenda, sulla base degli ultimi avvenimenti, ma, secondo un esperto, il problema sarebbe comunque Meghan Markle. “Cose sorprendenti potrebbero accadere già dalla prossima settimana”, ha commentato Richard Fitzwilliams.

“Harry sarà qui già da maggio, e forse prima di allora per vedere Re Carlo. Sì, è perfettamente possibile che possa esserci una riunione”. Le ferite emotive di Harry e William, tuttavia, sono abbastanza profonde, tanto che la loro faida è stata definita come “una delle spaccature reali più pubbliche che ci siano mai state”. Lo scoglio rimane Meghan Markle, che comunque ha voce in capitolo.

“Non è ovviamente entusiasta di visitare la Gran Bretagna perché non è popolare qui. Nemmeno Harry lo è, ma per lui è diverso”. Meghan potrebbe dunque usare una “scusa”, ovvero quella della sicurezza: la stessa addotta nel 2022. C’è anche l’altra faccia della medaglia, ovvero: il Principe William è “sotto una pressione tremenda”, perché sia suo padre quanto la moglie hanno il cancro, ma i doveri Reali non possono aspettare. A questo punto, non rimane che attendere la mossa di Harry e Meghan: quest’ultima cederà e metterà da parte il passato?