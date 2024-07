Kate Middleton, ultime notizie: le prime vacanze dopo la diagnosi

Fonte: IPA Kate Middleton

La vita di Kate Middleton è stata travolta di punto in bianco. La futura regina sta seguendo un percorso di guarigione dal cancro e, come se non bastasse, sta gestendo le ingerenti aspettative del popolo. Dopo le tante indiscrezioni, ha ripreso a mostrarsi limitatamente in pubblico, a caccia soprattutto di una certa dose di normalità. Seguendo questa linea, le sue vacanze in famiglia potrebbero sorprendere non poco.

Le vacanze di Kate e William

Nonostante la sua condizione fisica e, c’è da crederlo, psicologica, la principessa Kate Middleton starebe progettando delle tradizionali vacanze estive con la propria famiglia. Aveva avuto modo di parlare di quanto fosse impegnata nel tutelare i propri figli, garantendo loro una condizione di normalità. Mettere piede nella tenuta di Balmoral farebbe parte del progetto.

I principi George, Charlotte e Louis saranno dunque insieme al resto della famiglia. Un passo molto importante, considerando come sarà la prima estate da quando le è stato diagnosticato un tumore. Lo stesso dicasi per Re Carlo, che vuole tranquillità intorno a sé. Ciò esclude ovviamente dall’equazione Harry e Meghan Markle (e purtroppo i loro figli, privi di colpe). Dovessero mai mettere piede in Scozia, di certo William e Kate si allontanerebbero in fretta e furia.

A dispetto della malattia, la futura regina sembra più che intenzionata a riprendere, laddove possibile, i ritmi di sempre. Riapparsa a Wimbledon in occasione della finale del torneo, sarà nuovamente dinanzi alle macchine fotografiche dei tabloid in occasione dell’estate a Balmoral. Le sue cure proseguiranno nell’enorme tenuta, ovviamente al riparo da sguardi indiscreti.

Il programma a Balmoral

Com’è facile intuire, gli spostamenti dei membri della Famiglia Reale rispettano un preciso programma. La data di partenza è così trapelata da palazzo, anche se non è stata indicata con estrema precisione. Sappiamo che William e Kate, con figli al seguito, lasceranno Londra dopo il 4 agosto.

Dovrebbero restare a Balmoral per la maggior parte del mese. Quest’anno il ritrovo dei Reali sarà alquanto sobrio, ha spiegato una fonte alla stampa britannica. L’idea è quella di riuscire a staccare la spina, allontanandosi dal caos della capitale. Tanto è accaduto e tanto è stato scritto e detto. In vista di nuovi e aumentati impegni, Kate proverà a ricaricare le batterie e, si spera per lei, concludere la propria terapia nel miglior modo possibile.

Dovrebbero trovare spazio nella tenuta anche la principessa Anna e suo marito Tim Laurence, così come la figlia Zara e il marito Mike Tindall e i loro figli. Resta ancora un mistero la presenza potenziale di Andrea di York. Il principe è stato messo da parte ormai da tempo dopo lo scandalo Epstein. Gli ultimi aggiornamenti lo vorrebbero invitato ad alcune riunioni estive della famiglia, ma non sarà tra coloro che soggiorneranno nella tenuta.

Come detto, porte chiuse per Harry e Meghan. Il Re vuole che regni la serenità a ogni costo. Segue dunque le indicazioni di William. Divieto per i due dopo quanto detto e scritto. Nessun contrasto sarà ammesso in questa fase tanto delicata.