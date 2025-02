Kate Middleton, vacanze finite. Il Palazzo la manda al mercato a sfornare dolci

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Le vacanze di Kate Middleton e William stanno per terminare. I Principi del Galles e i loro tre bambini si apprestano a tornare dai Caraibi. I primi hanno già fissato in agenda una trasferta ufficiale per il prossimo 26 febbraio, i secondo torneranno a scuola.

Kate Middleton, vacanze finite

Kate Middleton si è presa una vacanza ed è andata al caldo dei Caraibi per un soggiorno esclusivo a Mustique, la sua isola preferita, dove si è dilettata a fare la sirenetta tra coralli e pesci. Ma anche per lei è tempo di tornare nella fredda e umida Gran Bretagna. George, Charlotte e Louis devono riprendere la scuola e lei e William hanno già fissato in agenda una serie di impegni.

Kate infatti è tornata, seppur gradualmente, al lavoro e tra gennaio e febbraio si è mostrata in pubblico già in diverse occasioni. Infatti, ha dichiarato che il cancro è in remissione. Per altro, proprio mentre le sue vacanze sono agli sgoccioli, è stata raggiunta dalla notizia che il medico italiano, Giovanni Scabia, che l’aveva operata all’addome all’inizio del 2024, è morto giovedì 20 febbraio.

Kate Middleton, al mercato con William a infornare dolci

La prossima settimana, mercoledì 26 febbraio, la Principessa accompagnerà William a visitare Pontypridd, nel Galles. La coppia incontrerà la popolazione che è stata colpita dalle violente tempeste Bert e Darragh che si sono abbattute sulla regione nell’arco di due settimane alla fine del 2024.

Kate e consorte faranno un giro all’antico mercato di Pontypridd, cuore della comunità fin dal 1805. Qui saranno impegnati a impastare e sfornare dolcetti, per la gioia di William che odia cucinare ed è totalmente imbranato ai fornelli. Sarà l’ennesima occasione per Lady Middleton di batterlo in una sfida pubblica.

Infatti, spesso William e Kate si trovano in competizione tra loro e di solito la Principessa ha la meglio. La coppia ha sempre detto di amare le sfide, specialmente se si tratta di gare sportive. Privatamente, hanno confessato, evitano di giocare a tennis insieme, perché sono troppo agguerriti. Ma quando si tratta di cucinare, William getta volentieri la spugna. Proprio non è la sua attività. D’altro canto, se è la Corona a chiederlo, non può di certo sottrarsi. E non è la prima volta ce si trova a indossare un grembiule e a sbattere uova per la gioia dei sudditi.

Per altro, la stessa sorte toccò nel 2015 a Carlo, allora Principe del Galles, quando insieme a Camilla, visitò Pontypridd e si trovò anche lui a infornare dolcetti.

Fonte: PA Media

In programma hanno anche un incontro con il proprietario del The Welsh Cake Shop, fondato più di 25 anni fa, famoso per il suo pane dolce con le uvette, il bara brith, un tipico dolce gallese.

Nel Fountain Cafe del mercato, William e Kate parleranno con i proprietari delle attività commerciali per capire quale impatto hanno avuto sulla zona le inondazioni. Poi, visiteranno il Meadow Street Community Garden and Woodland per vedere i danni provocati dalle tempeste.

La trasferta nel Galles meridionale si terrà appena tre giorni prima del giorno di San Davide, il 1° marzo, che celebra il santo patrono del Paese.