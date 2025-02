Kate Middleton interrompe la vacanza da oltre 39mila euro a settimana

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton e William sono partiti per i Caraibi insieme ai figli George, Charlotte e Louis. Ma hanno interrotto la loro vacanza extra lusso da 33mila sterline a settimana, per dare un’importante comunicazione.

Kate Middleton, vacanza extra lusso da oltre 39mila euro

Kate Middleton è partita per i Caraibi, destinazione Mustique, una piccola isola nota per la sua esclusività, oltre che per le spiagge bianche e soffici e il mare meraviglioso. Per la Principessa del Galles e suo marito William quel luogo è un piccolo paradiso in cui rifugiarsi quando hanno bisogno di staccare completamente con gli impegni di Corte e i problemi di ogni giorno.

Lo scorso anno non sono potuti andare, a causa del cancro che ha colpito Kate. Lady Middleton si è sottoposta per mesi alla chemioterapia preventiva, vivendo tra l’Adelaide Cottage a Windsor e Anmer Hall nel Norfolk, nessun viaggio all’estero le era possibile perché non poteva interrompere le cure.

Ma adesso che il tumore è in remissione si è concessa la prima vera vacanza dopo oltre un anno e non poteva che scegliere Mustique per rigenerarsi insieme alla sua famiglia. Il privilegio di soggiornare lì è, tra le altre cose, la privacy che viene garantita agli ospiti. Infatti, l’isola gode di una no fly-zone.

Non si sa esattamente dove i Principi alloggino, ma è altamente probabile che siano ospiti di Villa Antilles, l’unica struttura recettiva esclusiva, presente sull’isola. Soggiornare lì costa 33.000 sterline a settimana da gennaio ad aprile e a 25.000 sterline a settimana da maggio a dicembre. Dunque, William e Kate hanno pagato, solo di pernottamento, per la loro vacanza esclusiva 39.700 euro, visto che siamo a febbraio, cioè in alta stagione.

Villa Antilles è l’incarnazione del lusso e della privacy. La struttura offre una piscina a sfioro di 18 metri senza soluzione di continuità con mare caraibico, diverse terrazze con vista mozzafiato dove prendere il sole. Ogni ospite è seguito da uno staff personale che comprende un maggiordomo, una governante e uno chef privato. Inoltre, viene fornito un servizio di sicurezza e protezione eccellente.

Kate Middleton, vacanza interrotta per dare un importante messaggio

Kate ha comunque deciso di interrompere le vacanze paradisiache per condividere un importante messaggio. La Principessa ha condiviso sul profilo Instagram i disegni dei suoi tre figli che hanno preso parte al progetto per la prima infanzia, voluto dalla loro mamma.

I ragazzi si sono seduti insieme alla Principessa per disegnare i loro ritratti. Louis ha scelto di realizzarli con un pennarello rosso e arancione. Charlotte ha preferito le matite con sfumature di verde, viola, giallo e blu. George con un pennarello ha realizzato il ritratto della madre seduta su una poltrona, mentre Kate ha disegnato il volto di Louis. I sostenitori della Principessa sono rimasti stupiti dell’abilità che ha dimostrato anche nel disegno, d’altro canto Lady Middleton è un’appassionata di arte e si è anche laureata in storia dell’arte.

Il commento che accompagna i ritratti spiega l’iniziativa della Principessa: “IL@earlychildhoodShaping Us Framework descrive le competenze sociali ed emotive che iniziano a svilupparsi nella prima infanzia. Queste competenze sono fondamentali per tutta la vita, plasmando chi siamo, come gestiamo i nostri pensieri ed emozioni, come comunichiamo e ci relazioniamo con gli altri e come esploriamo il mondo che ci circonda.

Disegnare ritratti con i bambini può fornire un momento di connessione mentre si trascorre del tempo a guardarsi e concentrarsi l’uno sull’altro, oltre a essere creativi e, cosa più importante, a divertirsi molto insieme!”.