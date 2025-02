Kate Middleton, il vero motivo dell’assenza ai Bafta (c’entra una vacanza esclusiva)

È stato rivelato il motivo per cui il Principe e la Principessa del Galles non hanno preso parte ai Bafta Film Awards di quest'anno

Un appuntamento fisso per la coppia reale saltato: William e Kate non hanno partecipato ai Bafta Awards di quest’anno. In realtà la notizia è di qualche giorno fa, quando una nota di Palazzo l’ha reso ufficiale. Si parlava in realtà solamente dell’assenza del Principe William, ma è stato da subito chiaro che neanche Kate Middleton sarebbe stata presente. Se all’inizio non erano chiari i motivi dell’assenza dei due Principi, ora questi sono più chiari.

Kate Middleton e William saltano i Bafta: il motivo

La Principessa Kate Middleton e il Principe William da sempre cercano di avere il calendario libero nei giorno dei Bafta proprio per poter presenziare all’amato evento, di cui William è patrono. Sono entrate nella storia le presenze reali sul tappeto rosso allo sfarzoso evento di premiazione. Come accennato, il Principe è il Presidente della cerimonia e ha partecipato all’assegnazione dei premi per molti anni consecutivi.

Per rendere l’idea di quanto il Principe tenga all’evento, basti pensare che ai Bafta del 2024 presenziò anche in assenza di Kate, che aveva preso una pausa dalle apparizioni pubbliche a causa dei suoi problemi di salute. Per i Bafta di quest’anno però sembra che sia cambiato qualcosa. Sebbene durante la settimana precedente William si sia unito agli studenti per filmare un progetto alla London Screen Academy (LSA), dove ha parlato con i rappresentanti senior del Bafta e del consiglio della LSA, non è stato presente all’evento di domenica 16 febbraio alla Royal Festival Hall.

Il motivo era stato solo ipotizzato, ma ora se ne ha la certezza: ha a che fare con i figli. George, Charlotte e Louis sono in pausa dalle lezioni e sembra che la famiglia reale abbia colto l’occasione per prendersi qualche giorno di preziosa vacanza. Sembra dunque che William e Kate abbiano sfruttato le vacanze scolastiche per godersi una vacanza al sole sull’esclusiva e lussuosa isola caraibica di Mustique.

I reali assenti ai Bafta per i figli

Non è la prima volta che il Principe William e la Principessa Kate Middleton decidono di prendersi una pausa dai doveri istituzionali per dedicare tempo e attenzioni ai propri figli. E se ritagliarsi questo spazio solo per la famiglia comporta rinunciare a qualche evento pubblico sono comunque ben felici di farlo. Il Mail On Sunday ha riferito che la famiglia ha volato in business class su un volo commerciale della British Airways per St Lucia. Si sono diretti a Mustique, dove si crede che anche la mamma di Kate, Carole, sia in vacanza.

La famiglia Wales è stata a Mustique diverse volte in passato, incluso nel 2019, quando George ha trascorso il suo sesto compleanno sull’isola. È di proprietà di una società privata e non ha hotel, il che significa che i visitatori devono possedere una villa lì o essere invitati a soggiornarvi. La fuga arriva anche poche settimane dopo che Kate ha rivelato di essere ora in remissione dal cancro e di essere gradualmente tornata ai doveri reali.

Reali derisi ai Bafta?

La decisione di Kate e William potrebbe essere stata dettata anche dalle prese in giro ricevute da parte delle celebrità che hanno utilizzato i Bafta per ridere di loro. Nel 2022, Rebel Wilson si è imbattuto nel principe Andrew. Mentre era sul palco ha detto: “Quindi, stavo per fare un numero musicale come conduttrice, riguardava il principe Andrea però um… Ascoltate ragazzi, no, non è quello che pensate, era sui pattini a rotelle, si chiama Pizza Express. Ma non preoccuparti, non lo farò, non canterò, conserverò la voce per il seguito di Cats.” Quell’anno il principe William rinunciò alla cerimonia, così poté evitare momenti imbarazzanti. Rebel ha preso di mira la cognata Meghan Markle e il fratello, il Principe Harr.

“Il nostro prossimo pacchetto è per il miglior film britannico, dal dramma all’horror, al fantasy… L’intervista di Harry e Meghan con Oprah aveva tutto”, ha scherzato. “Sfortunatamente non è nominato in questa categoria, ma alcuni film incredibili lo sono.” L’anno scorso, il comico e attore Nick Mohammed fece uno scherzo a spese del Principe di Galles.