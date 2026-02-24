Kate Middleton in lacrime: “È stato un errore, avevo tutti gli occhi gonfi”

Kate Middleton è scoppiata a piangere. Lo ha confessato William e ha spiegato il motivo delle lacrime di sua moglie. "Un grave errore"

Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton e William hanno fatto un’apparizione trionfale ai BAFTA 2026, riscattando almeno in parte la Monarchia britannica che è entrata profondamente in crisi. Durante l’evento di gala, la coppia ha fatto una serie di dichiarazioni, anche a proposito della situazione che sta vivendo la Famiglia Reale a causa di Andrea. Ma si è lasciata andare anche a piccole confessioni privati, tra cui le lacrime versate dalla Principessa del Galles.

Kate Middleton e William, gli unici che possono salvare la Monarchia

Dopo la loro partecipazione ai BAFTA dove la Principessa del Galles ha riciclato il suo abito rosa di Gucci e il magnifico bracciale in diamanti della Regina Mary, William e Kate Middleton appaiono sempre più come gli unici possibili salvatori della Monarchia britannica.

L’ipotesi di una abdicazione di Re Carlo si fa sempre più concreta, almeno a detta degli esperti reali. Per ora il Palazzo non ne fa cenno e c’è da credere che questa via sarà intrapresa solo come soluzione estrema, ossia solo se non ci sono altre alternative per salvare la Corona.

Infatti, chi conosce bene Carlo, ritiene altamente improbabile che rinunci al trono di sua spontanea volontà. Ha atteso troppo a lungo per ottenere lo scettro e ci tiene troppo per abdicare a favore di suo figlio William solo dopo quattro anni. Se il cancro, da cui non è guarito, non lo ha fermato, certo non si lascerà intimorire dallo scandalo provocato da suo fratello Andrea, indagato per abuso d’ufficio.

Non resta che attendere gli ulteriori sviluppi del caso. Ma il Palazzo ha già messo in chiaro che farà di tutto per agevolare il corso della giustizia, anche se questo comporta una pena detentiva per il fratello del Re.

Intanto, William e Kate, messi alla prova, si sono dimostrati pronti ad assumere il comando. E lo hanno fatto, non nascondendo le proprie emozioni ma allo stesso tempo hanno mantenuto un atteggiamento diplomatico che ha permesso loro di sfilare sul red carpet malgrado il disastro che li circonda.

Kate Middleton, la confessione delle lacrime

Così, il Principe del Galles ha raccontato chiaramente che è stato difficile presentarsi ai BAFTA, mostrandosi in pubblico poco dopo l’arresto dello zio. Ma il senso del dovere nei confronti del Re e dei sudditi viene prima, qualsiasi sacrificio comporti.

Per stemperare l’emozione e distogliere l’attenzione da Andrea, William ha confessato che sua moglie Kate è scoppiata in lacrime la sera prima. Un pianto non dovuto ai problemi di Corte, ma alla visione del film Hamnet che l’ha profondamente toccata, tanto da non riuscire a trattenere le lacrime appunto.

Lady Middleton ha aggiunto: “Penso sia stata una pessima idea. Infatti, avevo tutti gli occhi gonfi”. Un problema in effetti considerando che l’indomani avrebbe avuto tutti gli obiettivi su di sé, visto che avrebbe partecipato ai BAFTA. E occhi gonfi ed occhiaie potevano essere interpretati come un disagio emotivo causato proprio dallo scandalo dell’ex Duca di York.