Kate Middleton in difficoltà, la strategia per affrontare le conversazioni difficili

Kate Middleton ha confessato di trovarsi in difficoltà coi tre figli e per superarle ha adottato una tecnica molto semplice ma altrettanto efficace

Kate Middleton ha imparato ad affrontare le situazioni più difficili, quando si tratta di questioni legate alla Corona, ma un’altra cosa è quando deve rapportarsi coi suoi tre figli, George, Charlotte e Louis. Ci sono tematiche o circostanze che sono davvero difficili da spiegare, ma lei ha adottato una strategia che pare funzionare molto bene.

Kate Middleton reagisce alla pressione mediatica

Kate Middleton e William hanno fatto sensazione ai BAFTA dove la Principessa del Galles ha riciclato il suo abito rosa di Gucci e ha indossato il braccialetto di diamanti della Regina Mary. Ma soprattutto hanno avuto gli occhi puntati da tutti i media del mondo, perché di fatto era la prima uscita di gala dopo l’arresto di Andrea Mountbatten – Windsor.

Sebbene l’ex Duca di York sia stato rilasciato solo 12 ore dopo, lo scandalo che ha provocato ha fatto tremare dalle fondamenta la Monarchia, al punto che c’è chi invoca l’abdicazione di Re Carlo favore di William per salvare la situazione. Anche se è molto improbabile che il Sovrano lasci i trono, almeno per il momento.

Intanto, Will e Kate hanno dimostrato di saper reggere lo stress nel migliore dei modi, anche se non è stato facile, come ha confessato il Principe.

Kate Middleton, come gestisce le conversazioni spinose

Durante i BAFTA, la coppia ha parlato con gli ospiti e ha rilasciato alcune dichiarazioni molto personali. William ha rivelato che la sera prima sua moglie era scoppiata in lacrime, ma ci ha tenuto a sottolineare che non era per Andrea. Semplicemente Kate si è commossa per un film e le lacrime le hanno gonfiato gli occhi. “Un grave errore”, lo ha definito, visto che l’indomani si doveva mostrare in pubblico e ogni minimo dettaglio del suo aspetto sarebbe stato analizzato con la lente di ingrandimento.

Tra le varie cose che hanno raccontato, una in particolare ha riguardato i loro figli, George, Charlotte e Louis. Se Kate non prova il minimo imbarazzo ad affrontate pubblicamente situazioni spinose come l’arresto di un membro della Famiglia Reale, più difficile è spiegare certe cose ai figli.

Come madre sente profondamente la responsabilità di educatrice e sa che forse il suo è un compito ancora più grave perché i suoi bambini sono personaggi pubblici e il primogenito, George, dovrà affrontare un ruolo altamente impegnativo.

Così, ha imparato a gestire le domande più difficili cui rispondere con una tecnica molto divertente ma efficace. Ha svelato che guardare determinati film coi bambini le permette di affrontare più facilmente certe questioni complicate.

“È davvero un ottimo modo per affrontare con loro alcune delle conversazioni più difficili“, ha detto. “Abbiamo ancora una lunga lista di film che non abbiamo visto”, ha continuato. “Spero che questo possa essere d’aiuto”. E ha concluso rivelando che i suoi tre figli sarebbero felicissimi di vedere il mondo del cinema dietro le quinte.

