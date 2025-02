Fonte: IPA Dottor Giovanni Scambia

È morto Giovanni Scambia, ben noto ginecologo e direttore scientifico della Fondazione Policlinico Gemelli. Aveva appena 66 anni lo stimatissimo primario, in prima linea nel campo della ginecologia oncologica.

Chi è Giovanni Scambia

Giovanni Scambia non era soltanto un apprezzato ginecologo ma anche un accademico, autore di numerosi studi presentati nei principali congressi internazionali. Di certo non un lavoro comune il suo, al quale si era dedicato interamente. Lo dimostra il fatto che, nonostante la malattia, avesse scelto di proseguire fino alla fine con i suoi impegni professionali.

Lo ricorda così Simona Loizzo, deputata della Lega e capogruppo in commissione sanità a Montecitorio: “Un grandissimo medico. Un ginecologo tra i più bravi d’Europa. Lo piango come amico e come calabrese. Fu lui a farmi partorire, perché eravamo amici, seppure lui fosse più grande di me, sin dai tempi degli studi alla Cattolica. Un punto di riferimento per tantissime donne”.

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, lo indica come un luminare in grado di accompagnare tantissime donne nel loro percorso di sofferenza, “con grande competenza e umanità”.

Il medico di Kate Middleton

Per un breve periodo Giovanni Scambia si è ritrovato citato su giornali che solitamente non lo avrebbero mai indicato. Il motivo è da ricercare nell’operazione all’addome subita da Kate Middleton a gennaio 2024.

Il settimanale Gente aveva riportato come una équipe italiana, proveniente dal Policlinico Gemelli di Roma, fosse stata incaricata per volare a Londra e occuparsi dell’intervento. La Famiglia Reale aveva ovviamente voluto degli eccellenti specialisti, il che evidenzia ulteriormente la fama del dottor Giovanni Scambia.

Il tutto era avvenuto in una clinica privata ma, al tempo come oggi, nessuno dei soggetti coinvolti, così come delle strutture, ha mai confermato il tutto. Non ci sarebbe però da stupirsi, anzi, considerando come proprio il Gemelli sia incaricato delle cure del Papa.

Lo scorso anno iniziò così a circolare il nome del dottor Giovanni Scambia, nome di peso nel suo campo, come detto. Una carriera eccellente, che lo ha portato a collaborare negli anni con colleghi di altri Paesi, Regno Unito compreso. Da Buckingham Palace non potevano scegliere professionista migliore per la salute della Principessa del Galles che, mesi dopo, ha confermato la propria delicata diagnosi e l’inizio di un lungo percorso di guarigione e riabilitazione.

Nei giorni successivi all’ormai famosissimo video pubblicato dalla moglie di William, proprio il medico, così come tanti altri esperti e oncologi, aveva parlato della potenziale diagnosi della Principessa, interpellato dalla stampa: “Ipotizzando che si tratti di una neoplasia addominale, occorre ricordare come le terapie per i tumori dell’area ginecologica siano molto migliorate ed efficaci. Una buona parte dei pazienti guarisce”. Oggi, infatti, Kate sta riprendendo sempre più il proprio ruolo, dando fiducia alla sua famiglia e al Regno intero.