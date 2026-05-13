Kate Middleton in Italia, il riconoscimento prestigioso a Reggio Emilia

Kate Middleton è in Italia, a Reggio Emilia, per due giorni: la Principessa riceve il "Premio Tricolore" e viene ricevuta con tutte le onorificenze

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è in Italia. La Principessa del Galles arriva a Parma con un volo speciale e a Reggio Emilia riceve un riconoscimento prestigioso per il suo lavoro nel settore dell’educazione della prima infanzia.

Kate Middleton riceve Il Primo Tricolore

Il primo appuntamento di Kate Middleton a Reggio Emilia è presso il Municipio dove viene celebrata con “Il Primo Tricolore”. Il riconoscimento è riferito alla bandiera italiana. Il primo tricolore italiano nacque ufficialmente proprio il 7 gennaio 1797 a Reggio Emilia.

La Principessa è in visita in qualità di madrina del Royal Foundation Centre for Early Childhood, e non su richiesta del governo britannico, quindi la presentazione dovrebbe essere a porte chiuse anziché in una cerimonia pubblica.

Il sindaco della città, Marco Massari, ha dichiarato in una seduta del consiglio comunale: “Consideriamo questa visita davvero prestigiosa perché mette in luce una delle esperienze che rendono la nostra città un modello conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Siamo convinti che la visita di una donna che usa la sua popolarità come veicolo per diffondere approcci educativi in ​​armonia con l’approccio Reggio Emilia sia di grande importanza”.

Kate Middleton, perché ha scelto l’Italia

Kate ha scelto l’Italia come primo viaggio all’estero dopo il cancro. Il nostro Paese è onorato di ospitarla. Tra l’altro, l’ultima Principessa del Galles a farci visita è stata Lady Diana al funerale di Gianni Versace nel luglio 1997, un mese prima che morisse.

A sorprendere maggiormente è stata però la meta di Kate, Reggio Emilio. Per un tour ufficiale ci si sarebbe aspettati Roma, Firenze, Milano o Venezia. Ma la Principessa non viene per conto della Monarchia, per questo William non l’accompagna, ma per ampliare il suo progetto educativo Shaping us. E la città emiliana ospita il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, noto a livello internazionale per il suo metodo, conosciuto come Reggio Emilia Approach.

Francesco Profumo, Presidente di Fondazione Reggio Children-Centro Loris Malaguzzi ETS, ha condiviso con noi l’importanza di questo incontro: “La visita della Sua Altezza Reale la Principessa del Galles rappresenta per noi un momento di grande significato umano, educativo e simbolico”.

E ha proseguito: “Il fatto che abbia voluto conoscere direttamente l’esperienza di Reggio Emilia e della Fondazione Reggio Children ci onora molto, perché testimonia un’attenzione non formale ma concreta verso i modelli educativi che mettono al centro i bambini e le bambine, la loro creatività, la loro capacità di esprimersi e il valore delle relazioni.”