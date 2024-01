Kate Middleton ricoverata in ospedale: intervento chirurgico addominale

Kate Middleton è ricoverata alla London Clinic per un intervento chirurgico addominale. Non tornerà al lavoro prima di Pasqua. Anche Carlo sarà operato

Kate Middleton è stata ricoverata in una clinica di Londra martedì 16 gennaio, per un intervento addominale. Resterà in ospedale per 10-14 giorni. Ad annunciarlo è Kensington Palace.

Kate Middleton in ospedale: sottoposta a intervento chirurgico

Kate Middleton da ieri, 16 gennaio, è ricoverata alla London Clinic dove ha subito un intervento chirurgico che si è svolto con successo. Si prevede che la Principessa del Galles resti in ospedale per 10-14 giorni. Successivamente resterà a casa per riprendersi dall’operazione, una convalescenza che durerà almeno un paio di mesi. Dunque, è probabile con non tornerà agli impegni pubblici prima di Pasqua. Il Palazzo esclude categoricamente che si tratti di un tumore.

Kate Middleton, l’annuncio ufficiale del ricovero

Kensington Palace ha diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni di salute di Kate: “Sua Altezza Reale la Principessa del Galles è stata ricoverata ieri alla London Clinic per un intervento chirurgico addominale programmato. L’intervento ha avuto successo e si prevede che rimarrà in ospedale dai dieci ai quattordici giorni, prima di tornare a casa per proseguire la convalescenza. Secondo le attuali indicazioni mediche, difficilmente tornerà agli impegni pubblici prima di Pasqua”.

Il Palazzo chiede la massima discrezione e rispetto nei confronti della Principessa del Galles che “apprezza l’interessamento per la notizia” ma spera che venga compreso “il suo desiderio di mantenere quanto più possibile la normalità per i suoi figli”. Ed è “suo desiderio personale che le informazioni sulle sue condizioni di salute restino private“.

Pertanto, “Kensington Palace fornirà aggiornamenti sui progressi di Sua Altezza Reale solo quando ci saranno nuove informazioni significative da condividere”.

Infine, nel comunicato si legge il rammarico di Kate per aver dovuto rinviare i suoi impegni e si scusa con le persone coinvolte, sperando di poter ritornare quanto prima al lavoro e di recuperare gli appuntamenti che ha dovuto rinviare.

Tra questi pare ci fosse un viaggio all’estero previsto per febbraio insieme a William, dove i Principi avrebbero dovuto supportare le truppe britanniche impegnate in diverse missioni. Durante le vacanze di Natale erano anche circolate voci su un possibile tour dei Principi del Galles in Italia, in particolare a Roma. Ma è altamente improbabile che si realizzerà.

William sospende i suoi impegni

Anche William ha posticipato i suoi impegni, finché Kate resta in ospedale, per potersi occupare dei figli, George, Charlotte e Louis e per poter stare accanto alla moglie. Presto il Palazzo diffonderà l’agenda del Principe rivista.

In ogni caso, stando a quanto riporta il Daily Mail, la Principessa del Galles non è stata trasportata d’urgenza in ospedale e il suo ricovero non è dovuto a un improvviso malessere. Dunque, si ritiene che effettivamente l’operazione cui è stata sottoposto era programmata da tempo.

Kate Middleton, l’affetto e i dubbi dei sudditi sul ricovero

Moltissimi i messaggi di pronta guarigione arrivati sulla pagina Instagram dei Principi del Galles. “Le auguro una pronta guarigione ❤️ è una donna forte, quindi sono sicuro che tornerà in forma a tempo debito. Tanto affetto a tutta la famiglia ❤️”. “Guarisci presto Principessa!!! ❤️‍🩹 Spero che le persone facciano come hai chiesto e rispettino la privacy tua e della tua famiglia!”. “Auguro alla principessa una pronta guarigione.”

Alcuni però si chiedono di quale tipo di disturbo soffra Kate, tanto da richiedere 14 giorni di ricovero. Ma c’è chi mette a tacere tali voci sostenendo che gli interventi addominali richiedano tempo: “Gli interventi chirurgici addominali di qualsiasi tipo richiedono molto tempo per guarire”.

Kate Middleton, i sospetti sulla sua assenza prolungata

In effetti, la prolungata assenza di Kate Middleton dalla scena pubblica aveva iniziato a creare sospetti. La Principessa del Galles era solita infatti riprendere l’agenda di lavoro intorno al 10-12 gennaio, subito dopo la ripresa della scuola da parte dei tre figli.

Così, sono state formulate diverse ipotesi sull’assenza di Kate, tra cui anche un’eventuale quarta gravidanza. Ma nessuna indiscrezione era trapelata su un intervento chirurgico programmato. La notizia data da Kensington Palace arriva quindi come un fulmine a ciel sereno.

Re Carlo operato

Anche Carlo verrà ricoverato in ospedale settimana prossima per un intervento alla prostata. L’agenda del Re rivista, anche gli impegni previsti nei prossimi giorni sono stati posticipati su consiglio dei medici.