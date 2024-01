Kate Middleton è stata operata all’addome e ora inizia il suo lento recupero. Come riporta il comunicato ufficiale di Kensington Palace, la Principessa del Galles si è sottoposta a un intervento chirurgico programmato alla London Clinic, presso la quale è ricoverata, e “rimarrà in ospedale dai 10 ai 14 giorni, prima di tornare a casa per continuare la convalescenza”. Hanno poi aggiunto che continueranno a fornire aggiornamenti sui progressi di Kate “quando ci saranno nuove informazioni significative da condividere”.

Il Palazzo ha quindi specificato che si asterrà dalle apparizioni pubbliche per almeno tre mesi, quindi non la vedremo prima di Pasqua. Non sono quindi in discussione i festeggiamenti di St David e di San Patrizio, ai quali prenderanno parte altri membri della Royal Family ma non la futura Regina d’Inghilterra che deve pensare a rimettersi in forze.

25 dicembre 2023: l’ultima apparizione di Kate Middleton a Natale

La Principessa del Galles ha partecipato alla funzione prevista per il giorno di Natale presso la chiesa di St Mary Magdalene a Sandringham, nel Norfolk. Questa è stata la sua ultima apparizione pubblica prima dell’intervento chirurgico dove ha preso parte alla consueta passeggiata fino alla chiesa insieme al marito William e ai figli George, Charlotte e Louis.

Kate Middleton ha presenziato a una fittissima rete di impegni a dicembre, con la visita dell’Evelina London Children’s Hospital, in cui ha aperto l’Unità di chirurgia pediatrica diurna, ha preso parte al ricevimento diplomatico a Buckingham Palace e al terzo concerto annuale Together At Christmas all’Abbazia di Westminster, mettendo in risalto la sua campagna per la prima infanzia Shaping Us.

28 dicembre 2023: il programma dei Principi di Galles per il 2023

Il 2023 volgeva al termine e, quindi, era il momento giusto per annunciare i nuovi dettagli degli impegni imminenti della coppia Reale, incluso il viaggio in Italia, a Roma. Secondo quanto rivela People, tra gli obiettivi di Kate Middleton ci sarebbe stato anche quello di dare maggiore risalto alla sua iniziativa Shaping Us, subito dopo averla lanciata nel 2023.

La sua intenzione è quella di guardare con ottimismo verso il futuro e di portare i temi che riguardano la prima infanzia a un livello più elevato, lavorando a fondo perché l’impegno della società sia adeguato per tutti, soprattutto per le persone che hanno maggiormente bisogno di sostegno. È una battaglia che conduce da tempo e di cui si è spesso interessata in prima persona.

9 gennaio 2024: Kate Middleton festeggia il suo 42° compleanno

Kate Middleton ha compiuto 42 anni il 9 gennaio. Il suo compleanno è solitamente un evento privato e di basso profilo. In passato includeva infatti un piccolo tea party con la famiglia, in un momento di grande relax ad Anmer Hall, nelle campagne del Norfolk. Kate ha ricevuto gli auguri della Famiglia Reale tra cui quelli di Re Carlo e della Regina Camilla, che hanno condiviso una foto inedita del giorno dell’Incoronazione, avvenuta il 6 maggio. Non sorprende, quindi, che non si apparsa in eventi pubblici.

11 gennaio 2024: il Principe William in pubblico da solo

In occasione della sua prima apparizione Reale del 2024, il Principe del Galles ha visitato da solo lo stadio Headlingley di Leeds, dove ha incontrato una coppia di amici con cui si è impegnato a raccogliere oltre 19 milioni di dollari per combattere una rara malattia neurologica, di cui uno di loro è affetto.

17 gennaio 2024: il comunicato di Kensington Palace

Kensington Palace annuncia che la Principessa del Galles si è sottoposta a un intervento chirurgico all’addome programmato presso la London Clinic il 16 gennaio. “L’intervento ha avuto successo e si prevede che rimarrà in ospedale dai 10 ai 14 giorni, prima di tornare a casa per continuare la convalescenza”, si legge nella nota. “Sulla base degli attuali pareri medici, è improbabile che ritorni alle funzioni pubbliche prima di Pasqua”.

Nel comunicato, si richiede anche la giusta privacy mentre la coppia Reale sta cercando di mantenere la normalità, col primo pensiero rivolto ai suoi tre figli: “La Principessa del Galles apprezza l’interesse che questa dichiarazione susciterà. Spera che il pubblico capisca il suo desiderio di mantenere quanta più normalità possibile per i suoi figli e il suo desiderio che le sue informazioni mediche personali rimangano private”.

17 gennaio 2024: William rinvia i suoi impegni Reali

Secondo quanto riporta People, il Principe William ha rinviato alcuni dei suoi impegni imminenti per stare al fianco di Kate e sostenere la loro famiglia. I due viaggi internazionali sono stati perciò rinviati a data da decidersi. Le condizioni di salute della Principessa, comunque, preoccupano e non si è ancora parlato di cosa potrebbe esserle capitato. Tante le ipotesi in campo, tra cui quella dell’isterectomia o di una diverticolite acuta, mentre i tabloid inglesi hanno già escluso che possa trattarsi di tumore.

18 gennaio 2024: l’aggiornamento delle sue condizioni e la visita di William

Il giorno dopo il misterioso comunicato di Kensington Palace, si apprende che la Principessa starebbe affrontando molto bene il suo percorso di convalescenza. Il Principe William si è recato da lei, in visita, ed è stato fotografato alle 12,35 – ora locale – mentre lasciava la clinica. Il futuro Re d’Inghilterra ha raggiunto sua moglie in auto, conducendo personalmente la vettura e ignorando i flash dei fotografi che inevitabilmente hanno ripreso il momento.