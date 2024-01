Ore di apprensione per Kate Middleton ricoverata in ospedale dopo un intervento all'addome, dopo il quale la aspetta un lungo periodo di riposo

Sono ore di apprensione per Kate Middleton. Siamo abituati ad ammirarla in tutto il suo splendore tra un impegno ufficiale (o meno) e l’altro, con quella proverbiale classe che da sempre la contraddistingue e l’ha resa una Principessa amata non solo dai sudditi britannici, ma anche dai fan di tutto il mondo. Ma, com’è ovvio, i problemi di salute non guardano al “sangue blu” e per la Principessa del Galles sono giunti giorni difficili: costretta a subire un intervento, le aspetta una degenza piuttosto lunga che ha già sconvolto i piani del marito William.

Kate Middleton, ore di apprensione dopo l’intervento all’addome

È ormai noto che la Principessa del Galles abbia dovuto subire un intervento all’addome lo scorso lunedì 16 gennaio. Era stato lo stesso Kensington Palace a comunicarlo, diramando un breve seppur significativo bollettino ufficiale sulle condizioni di salute di Kate.

“Sua Altezza Reale la Principessa del Galles è stata ricoverata ieri alla London Clinic per un intervento chirurgico addominale programmato – si legge -. L’intervento ha avuto successo e si prevede che rimarrà in ospedale dai dieci ai quattordici giorni, prima di tornare a casa per proseguire la convalescenza. Secondo le attuali indicazioni mediche, difficilmente tornerà agli impegni pubblici prima di Pasqua”.

Stando al comunicato non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi ed è stata, inoltre, esclusa formalmente l’ipotesi di un tumore. Eppure l‘apprensione nelle ultime ore è cresciuta esponenzialmente. I motivi sono molteplici, a cominciare dal fatto che resta inspiegabile la scelta di informare i sudditi dell’intervento a cose fatte. Forse temevano che qualcosa andasse storto? A gettare ulteriore paglia sul fuoco ci ha pensato la BBC, da sempre vicina alla Royal Family, che ha definito la situazione di Kate Middleton “seria”.

Kate Middleton, il profondo senso del dovere per la Famiglia Reale

Nel frattempo Kate Middleton, nonostante le sue condizioni di salute non siano ottimali, ci ha tenuto a condividere un pensiero per i sudditi e per tutte le autorità e istituzioni con le quali aveva già preso degli impegni, ormai cancellati almeno fino a Pasqua, ipotetica durata della sua lunga degenza.

Sempre tramite Kensington Palace, dalla sua stanza alla London Clinic ha fatto sapere di non aver perso di vista i propri doveri e che ha tutta l’intenzione di tornare presto al lavoro: “La Principessa del Galles desidera scusarsi con tutti coloro che sono preoccupati per il fatto di dover posticipare i suoi prossimi impegni. Non vede l’ora di reintegrarne il maggior numero possibile, il prima possibile”. Il profondo senso del dovere per la Royal Family non l’ha abbandonata neanche in una situazione del genere, conscia del ruolo importante – istituzionale e d’immagine – che ricopre al fianco del marito William.

La futura Regina ha espresso un unico desiderio: “Apprezza l’interesse che questa dichiarazione susciterà e spera che il pubblico capisca il suo desiderio di mantenere quanta più normalità possibile per i suoi figli e il suo desiderio che le informazioni mediche personali rimangano private”.

Il Principe William cancella i suoi impegni per Kate

Non sono bastate le parole del Palazzo ad appianare l’ansia per la Principessa del Galles e, oltre ai vari commentatori Royal, ad aggiungere qualche perplessità è stata la repentina decisione del Principe William di riscrivere completamente il suo calendario di impegni.

Fonte: Getty Images

Se è vero che Kate non avrà alcun onere istituzionale e pubblico almeno per i prossimi due mesi, lo è altrettanto per l’erede al trono: “Si è trattato ovviamente di un intervento chirurgico importante e, anche se non ho intenzione di speculare sulla gravità dell’operazione, il fatto che il principe William abbia cancellato molti dei suoi prossimi impegni la dice lunga. I funzionari dicono che si impegna a stare al fianco di sua moglie e dei suoi figli e hanno detto che non prenderà alcun impegno mentre sua moglie è in ospedale”, ha commentato sull’Express Dickie Arbiter, ex portavoce della Regina Elisabetta II.

Il parere degli esperti sulla lunga degenza di Kate Middleton

Il Palazzo ha escluso categoricamente che Kate Middleton sia stata operata per un problema oncologico, date le inevitabili ipotesi che avrebbero potuto iniziare a circolare. Ci si chiede, però, a cosa possa essere dovuta una degenza ospedaliera tanto lunga: dapprima 14 giorni in clinica, poi a casa ma a riposo per almeno altri due mesi.

La dottoressa Deborah Lee della Dr. Fox Online Pharmacy ha spiegato all’Express le possibili ragioni: “Per la chirurgia addominale, la maggior parte delle persone rimane in ospedale da quattro a sette giorni. Dopo l’intervento laparoscopico, questo tempo si riduce a due o quattro giorni. Dipende molto da cosa è stato fatto esattamente. Se un paziente ha bisogno di recarsi all’ITU [unità di terapia intensiva, ndr], è probabile che la sua degenza ospedaliera sarà notevolmente più lunga. Possono essere necessari due mesi o più affinché il paziente si senta a suo agio e sia in grado di muoversi normalmente in seguito”.

Anche il dottor Martin Scurr sul Daily Mail ha voluto dire la sua: “La chirurgia addominale elettiva in una donna di questa fascia di età [Kate ha 42 anni, ndr] è piuttosto rara. Potrebbe includere un’appendicectomia o calcoli biliari: questo è, infatti, uno degli interventi elettivi più comuni e tipicamente eseguito tramite la ‘chirurgia del buco della serratura’”, ha spiegato, aggiungendo tra anche “cisti ovariche” o “isterectomia”, ipotesi quest’ultima che escluderebbe la possibilità di avere altri figli.