Kate Middleton, “la situazione è seria”. Il Palazzo non commenta

Kate Middleton, ricoverata in ospedale, la BBC commenta: "La situazione è seria". Il Palazzo non conferma né smentisce

Kate Middleton operata all’addome: la situazione è seria. Così, commenta la BBC, il media ufficiale della Gran Bretagna. Il Palazzo tace su questo commento e l’unica cosa che resta di ufficiale è il comunicato diramato da Kensington Palace mercoledì 17 gennaio dove si parla solo di un intervento all’addome.

Kate Middleton, ansia per le sue condizioni di salute

Preoccupano le condizioni di salute di Kate Middleton, in considerazione del lungo periodo di degenza in ospedale e dei tre mesi di convalescenza successivi. Anche se il Palazzo ha escluso apertamente che si tratti di un intervento oncologico, dunque non si parla di tumore, l’operazione subita dalla Principessa del Galles non è evidentemente di routine.

La BBC, che è vicina alla Famiglia Reale, ha commentato l’annuncio del ricovero di Kate con un preoccupante “la situazione è grave”. Sono diversi gli elementi che effettivamente mettono in ansia non solo i sudditi britannici sulle condizioni di salute della Principessa del Galles. Da un lato la lunga degenza nella London Clinic dall’altro il fatto che William abbia deciso di posticipare tutti gli impegni finché sua moglie resta in ospedale.

Altro dettaglio che preoccupa è la modalità dell’annuncio di Kensington Palace. Infatti, il documento ufficiale è arrivato il giorno dopo il ricovero e l’intervento subito dalla Principessa, insomma a cose fatte. Ma se davvero si trattava di un’operazione programmata, perché non è stata data la notizia in anticipo, come è accaduto per Re Carlo, che settimana prossima si deve sottoporre a un intervento alla prostata?

In aggiornamento