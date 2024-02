“Kate Middleton in coma dopo l’intervento”. La risposta non ufficiale del Palazzo

Kate Middleton in coma farmacologico dopo l’intervento chirurgico all’addome, i medici avrebbero dovuto prendere decisioni drastiche a causa delle complicazioni che si sono verificate. Di fronte a queste indiscrezioni preoccupanti il Palazzo non è intervenuto direttamente ma ha negato tali indiscrezioni in via non ufficiale, attraverso una fonte rimasta anonima.

“Kate Middleton in coma farmacologico”

Dopo l’intervento all’addome cui Kate Middleton si è sottoposta lo scorso 16 gennaio sarebbero intervenute delle complicazioni gravi che avrebbero costretto i medici a indurre il coma farmacologico e a intubarla. A rivelare questi dettagli allarmanti sul ricovero di Kate è stata la giornalista Concha Calleja che ha diffuse queste notizie nel programma spagnolo, Fiesta.

“I medici hanno dovuto prendere decisioni drastiche in quel momento a causa delle complicazioni che si sono verificate”, ha detto la giornalista anche in occasione di altre interviste. “La decisione è stata di metterla in coma indotto. Hanno dovuto intubarla. Ci sono state complicazioni gravi che non si aspettavano perché l’operazione è andata bene, ma il decorso postoperatorio non è stato altrettanto positivo”.

Calleja ha insistito nel dire che la vita di Kate Middleton era “in grave pericolo”, ma i medici sono riusciti a salvarla. Qualche giorno fa la Principessa del Galles è stata dimessa dalla London Clinic, ma stando alla giornalista sarebbe stato allestito una sorta di ospedale a casa sua, all’Adelaide Cottage, per poter affrontare la convalescenza.

Queste parole sono risuonate come vere, dato che Kensington Palace ha fornito poche e imprecise notizie sulle condizioni di salute di Kate. Quello che preoccupa è anche il fatto che William non sia ancora tornato al lavoro, malgrado sua moglie sia tornata a casa da una settimana. Tutti segnali che davvero mettono in agitazione e poi l’Adelaide Cottage è una sorta di bunker dove pochissimi hanno accesso. A tutto ciò si aggiunga il fatto che la Principessa non si è mostrata in pubblico mentre usciva dalla clinica, né è stata pubblicata una sua foto ora che è a casa.

Kate Middleton, la smentita indiretta del Palazzo

Una fonte vicina ha Palazzo ha però negato drasticamente quanto raccontato da Concha Calleja, bollando l’indiscrezione come “insensata”. “La giornalista non ha fatto alcuna verifica su quanto ha raccontato, non ha parlato con nessun familiare. Fondamentalmente è tutto inventato, per essere educato dirò: non è assolutamente così“.

Oltre a queste dichiarazioni, Kensington Palace non è intervenuto nei confronti della giornalista, adottando la solita strategia quando si tratta di rumors infondati e ha lasciato che solo indirettamente tali notizie allarmanti sulla Principessa del Galles fossero smentite.

Di ufficiale c’è solo che l’operazione subita da Kate ha dato esito positivo e che Lady Middleton è tornata a casa dove resterà fino a fine marzo in congedo per riprendersi.