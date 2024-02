Kate Middleton dimessa, le condizioni della Principessa del Galles

Fonte: IPA Kate MiddletonKate Middleton

Continua il periodo post operatoria di convalescenza di Kate Middleton. La Principessa si sta occupando della propria salute circondata dalla famiglia nell’Adelaide Cottage. Tra allarmanti indiscrezioni sulle sue condizioni e il silenzio assoluto in cui si è chiuso Kensington Palace (che non dà aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di salute della Principessa del Galles dalla sua uscita dall’ospedale) sono tante le domande che preoccupano i sudditi del Regno d’oltremanica. Tutti gli impegni sono stati rimandati e la Famiglia Reale si è chiusa nella propria riservatezza.

Il coma smentito: come sta Kate Middleton

La mancanza di informazioni ufficiali da Kensington Palace lascia spazio a voci, indiscrezioni e preoccupazione. Kate Middleton sembra passare un periodo di convalescenza lungo ma tranquillo, circondata dall’affatto della famiglia nell’Adelaide Cottage. Alcune voci però si sono rincorse dopo le sue dimissioni e continuano a risuonare. Durante una trasmissione spagnola, Fiesta, un’esperta royal spagnola – Concha Calleja – ha rivelato di essere in contatto con un insider di Palazzo che le avrebbe rivelato qualcosa di terribile su Kate Middleton.

“I medici hanno dovuto agire rapidamente per salvare la vita della Principessa tanto che il team di medici ha dovuto optare per azioni ‘drastiche’ su di lei che è stata intubata e in coma indotto“, si è detto durante la trasmissione, ma la reazione del Palazzo non si è fatta attendere. Non ci sono state note da Buckingham Palace, né da Kensington, ma la voce della Monarchia si è fatta sentire attraverso il The Telegraph che avrebbe definito questa indiscrezione come una “totale sciocchezza”.

La giornalista non si è però limitata a una sola dichiarazione e ha aggiunto: “Ci sono state complicazioni gravi e inattese, perché l’operazione era andata bene, ma il periodo postoperatorio non è andato altrettanto bene”. Pare inoltre, secondo lei, che Adelaide Cottage – dove Kate Middleton si trova in convalescenza – sia stata trasformata in un vero e proprio ospedale. Ha spiegato, inoltre, che la futura Regina d’Inghilterra sarebbe stata ricoverata per la prima volta il 28 dicembre, per un malore, per poi tornare in clinica per l’intervento all’addome che pare aver superato ma dal quale deve ancora riprendersi.

